Javier Cruz aclara el porqué de la renuncia del DT Ramón Romero del Victoria

Pasadas dos jornadas del Torneo Clausura 2020 de la Liga de Ascenso, el Victoria encontró su primer desafío sucedido de la renuncia del entrenador Ramón Romero, algo que a la directiva del conjunto ceibeño le ha resultado como "inconforme".

Entre voces se ha escuchado que la decisión de Romero quien había llegado al banquillo en relevo de Wilmer Cruz, pasó por un tema de imposición de futbolistas y poca libertada para realizar su trabajo, sin embargo, en reacción a DIEZ el propio presidente del equipo, Javier Cruz salió al paso para brindar su versión de lo ocurrido el pasado sábado 01 de febrero.

En primeras palabras dijo que "es un tema complejo, sin embargo, no hubo imposición de jugadores. Victoria es un equipo que tiene 85 años de existencia y en base a eso consideramos que debemos vender y desarrollar jugadores. Con el profesor no nos pudimos poner de acuerdo".

Y agregó: "En ningún momento le impusimos jugadores, soy de los directivos que no se mete en la parte del equipo, lo mío es más administrativo. Lo único que le hicimos fue una consulta sobre el porqué no llevaba a este u otro jugador; en cierta forma pensamos que comparando con otros jugadores podría tener un desempeño mayor".

Ramón Romero en el momento en cuando llegó a un acuerdo con la directiva de Victoria

Ante ello detalló que su falla fue "molestarse de un solo y no darnos explicaciones si se trataba de una rotación, pero se molestó de un solo y nos dijo que buscáramos otro técnico, eso nos tuvo inconformes. No fue imposición, fue una sugerencia que le hizo uno de los directivos y realmente él no supo asimilar la pregunta".

Finalmente, DIEZ ha querido contrastar esta versión con la del propio entrenador Ramón Romero, sin resultado alguno.

¿Quién será el nuevo entrenador?

En lo demás, Cruz aclaró que han estudiado algunas propuestas, pero que ante cualquier decisión sería un técnico hondureño porque "ya no tenemos tiempo y no queremos equivocarnos".

Por ahora el equipo seguirá siendo dirigido en forma interina por Carlos Rosales, quien ya sumó su primer derrota (1-0) ante San Manuel en la tercera jornada. Aún así el Victoria marcha como líder con seis puntos en la agrupación A.