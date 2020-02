Gonzalo Klusener le dará la 9 a Rubilio Castillo y asegura que “no es un irrespeto”

Gonzalo Klusener tuvo un Olimpia-Motagua soñado al asistir y anotar, diana que sirvió para llevarse el triunfo en el estadio Olímpico Metropolitano la tarde del domingo.

Ya son dos anotaciones en tres juegos que registra el argentino y de a poco va callando bocas pues muchos criticaron su fichaje en el génesis del Clausura.

Diez charló con el sudamericano e hizo sus valoraciones sobre esas críticas que tuvo cuando llegó en torno a su edad y el momento que está pasando.

“Obviamente que había escuchado comentarios sobre mi edad y fui claro que yo iba a demostrar dentro de la cancha que estaba bien y pleno, un jugador que no ha tenido una lesión en toda mi carrera. Yo me siento pleno y seguiremos trabajando y mejorando”, inició contando.

Y agregó: “A los 36 años años yo compito con chicos de 20 o 22 y es una alegría inmensa, es una prueba con el día a día que me pongo yo. Dentro de la cancha es donde tengo que demostrar que puedo competir y me he sentido a la altura”.

Es inevitable pensar que un futbolista de 36 años no ha considerado en ciertos momentos en retirarse, Klusener asegura que es algo que ha pasado por la mente, pero se ve jugando un par de años más.

“Sé que puedo jugar un par de años tranquilamente, todo pasa por cómo me cuido y por cómo entreno. Hay montón de jugadores con más de 35 años que están compitiendo, por ahora iremos temporada a temporada. Cuando ya no tenga más ganas seguramente será el momento de decir 'basta', pero ahora estoy muy contento y me motiva estar en este club”.

SOBRE LA CAMISETA 9:

Otro tema de conversación con Gonzalo Klusener fue sobre su número, la 9. El sábado durante la presentación de Rubilio Castillo se informó que Motagua buscaría darle esta camisola al hondureño y hacer un cambio con el argentino.

Acerca de ello el sudamericano dejó en claro que no le han informado nada, pero que él no tendrá ningún problema en cederle el número a Rubilio.



Gonzalo Klusener dio asistencia y gol ante Olimpia.

“Lo único que sé es lo que informaron ustedes. No me han dicho nada del club y a ver sinceramente no tengo ningún problema con lo del número. Yo no valgo por un número, sino por lo que muestro dentro de la cancha. Sinceramente a mí me da lo mismo y bueno elegiré otro número, el rendimiento no cambiaré por eso”.

Y sigue abonando: “Siempre y cuando se pueda reglamentariamente, pero hasta el momento no me han dicho nada. Por un supuesto no puedo hablar. Sabemos que el 9 de Motagua es Rubilio por los goles que ha hecho, yo solo he tratado de defenderlo de la mejor manera y lo he cuidado. Si ahora él viene y quiere el número conmigo no va a tener ningún problema”.

¿No es una falta de respeto? Se le preguntó, Klusener dejó en claro que no lo es y que es entendible porque Rubilio Castillo es el máximo anotador en la historia de Motagua.

“Yo no lo tomo como una falta de respeto. Siempre y cuando se hable, pero igual estamos hablando de un supuesto porque nadie me ha dicho nada. Si Rubilio realmente quiere la 9 me vendrá a decir 'Che me siento identificado con la 9 acá' y no habrá ningún problema, no hay ningún inconveniente con cederlo”, concluyó.