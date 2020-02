Mauricio Pacini recuerda la foto íntima y el incómodo momento que vivió en Honduras

José Mauricio Pacini, aquel potente delantero que pasó por el fútbol hondureño regresó a su país Argentina en el 2011 después de haber vivido varias experiencias en el extranjero, en ese año decidió retirarse por algunas lesiones y ahora vive de lo que le genera una cancha de fútbol rápido que logro fundar.

En una charla con DIEZ desde su natal Santa Fe, el ahora exfutbolista de 43 años también recordó aquel incómodo momento que vivió en el balompié catracho en el año 2001 cuando en una foto se mostraba su parte íntima que salió publicada en primera plana en un diario de circulación nacional.

Univesidad, Vida, Platense, Motagua, Marathón, Real España, Victoria y Olimpia fueron sus equipos en el fútbol hondureño, razón por la que le tomó mucho cariño al país y cree que es su 'segunda patria'.

El ex delantero argentino Mauricio Pacini militó para los cuatro equipos grandes de Honduras.

El ex atacante estuvo casado con una hondureña, misma con la que tuvo una pequeña que decidieron llamarla Sofía, ahora están separados y él vive de un negocio propio. "Hoy tengo una cancha de fútbol rápido, en eso estoy desde hace unos años, en su momento tuve una escuela de fútbol, soy técnico, pero no estoy ejerciendo", comentó.

ESPERA VOLVER A HONDURAS

El argentino se fue muy agradecido del fútbol hondureño al que espera volver, pero esta vez como DT. "Para mí Honduras es mí segunda patria, fui muy feliz jugando, anhelo con volver, me trataron bien, ojalá lo haga como técnico".

José Mauricio comentó sobre su hija, quien ahora es una adolescente. "Mi hija Sofía tiene 15 años y nació en San Pedro Sula cuando yo estaba en el Real España", dijo el ex goleador.

Mauricio Pacini fue campeón en el fútbol de Honduras con el Marathón y también con Motagua.

También tuvo un momento para recordar uno de sus mejores momentos como futbolista, no se atrevió a quedarse con uno, cree que fueron varios. "Mi año en Platense y también en Motagua, tuve un buen momento en Marathón, la gente se acuerda de lo que hicimos en Platense por la dupla con Marcelo Verón".

LA HISTORIA DE LA FOTO ÍNTIMA

Pacini comentó que no era un jugador caro, pese a eso supo invertir sus ahorros y ahora vive de ellos. "La verdad que hice dinero, pero tampoco no fui de los jugadores que más cobró, hice unas inversiones, tengo que seguir trabajando, no puedo estar viviendo de lo que hice en el fútbol hondureño".

El oriundo de la Ciudad de Santa Fe, Argentina, recordó aquel penoso momento que vivió en el fútbol hondureño cuando militaba para el Platense donde en una foto parecía que mostraba su parte íntima, pero 19 años después insiste en que fue un mal entendido.

Eso fue un jueves 19 de julio del 2001 en la cancha del estadio Excélsior de Puerto Cortés cuando el Platense derrotó 1-0 a Olimpia en el juego de ida de la final de dicho torneo, la foto fue muy comentada en su momento ya que apareció en portada de un periódico de circulación nacional.

Mauricio Pacini era uno de los titulares indiscutibles de aquel recordado Platense de principios del 2000.

"No fue cierta, fue cuando jugaba para Platense, parecía como que se sobresalía algo, pero no, fue comentado por todos lados, nosotros lo tomamos con mucha gracia,, fue un momento de broma, no es verdad, no pasó nada", aseguró y cree que fue el ángulo de la foto que hizo ver algo que no pasó.

Siguió. "Puede ser que se recuerden de eso, pero me imagino que también han de recordar en los equipos que jugué".

Pacini reveló que recibió muchos comentarios en su momento por dicha foto, pero sabía que no era cierto. "Me hacían bromas, me causaba pena, enojarme no porque sabía que solo era una broma".

DOS TÍTULOS EN HONDURAS

El argentino recuerda mucho el título que consiguió con "Motagua y Marathón porque con ellos salí campeón", además del "cariño aparte con Platense por todas cosas que vivimos por todo lo que se pasó para el campeonato".

El ex delantero argentino Mauricio Pacini en su momento que pasó por las filas de Motagua.

Se le consultó a José Mauricio Pacini si cree que le faltó algo que hacer lograr en el fútbol y fue claro. "Yo no soy una persona tan ambicioso, claro que me hubiera gustado jugar y lograr más cosas en mi carrera, trato de valorar lo que me dio el fútbol, pude haber hecho muchas cosas, pero me quedo con lo que logré".

AL TANTO DE LA LIGA NACIONAL

Pese a que fue en el 2011 que se marchó del balompié catracho sigue lo que pasa en los torneos. "Paso al tanto de lo que pasa con el fútbol de Honduras, sigo a Diario Diez en todas sus redes, tengo muchos amigos que siguen ahí".

El argentino cerró hablando del jugador que le ha llamado la atención en los últimos torneos de Honduras. "Escuché hablar de (Jorge) Benguché, ha hecho muchos goles pese a su corta edad y pocos equipos".

José Mauricio Pacini ahora tiene 43 años y es técnico de fútbol, pero por los momentos no ha puesto en práctica todo su conocimiento. En Honduras marcó 66 goles en su paso por la Liga Nacional.