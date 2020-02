Nicolás Suazo: "No sé qué tienen contra Platense, los árbitros nos están matando"

Molesto salió el asistente técnico de Platense, Nicolás Suazo, luego de que perdieran el juego en el último minuto ante Real España en la cancha del estadio Morazán.

Los 'escualos' llegaron a este juego de la quinta jornada del torneo Clausura con tres derrotas y un empate, pero ante los 'aurinegros' se mostraron mejor, pero no les bastó, en el último minuto Iván "Chino" López los liquidó.

La molestia de Suazo es por la expulsión de JeanCarlo Vargas, una segunda amarilla para Pablo Pírez de Real España y el segundo tanto de los locales que parecía que estaba fuera de juego.

EL DT SE MOLESTÓ

"Se hizo un esfuerzo grande, en la media cancha no le sacó la amarilla a "Chino" Pírez porque lo tenía que expulsar, a nosotros no nos perdonó a JeanCarlo Vargas, es increíble, lo mismo nos hicieron en Comayagua. Dieron un minuto más y por eso cayó el gol, no sé qué tienen contra Platense, los árbitros nos están matando", fueron las primeras palabras de Nicolás.

Nicolás Suazo no pudo con su Platense ante el Real España en el Morazán.

Platense mejoró en todas sus líneas, pero no le bastó, pecaron en la última jugada del partido. "La gente que vino vio es esfuerzo que tuvimos, todo nos pitó en contra, duele que sea así por el trabajo que hicieron los muchachos, mejor no hablo porque voy a tener clavo".

SOBRE EL GOL DE IVÁN LÓPEZ

"Yo creo que está fuera de juego, el línea hace su trabajo, aquí están haciendo cosas que no me gustan, están poniendo árbitros jóvenes a pitar, pero el que está mandando es el cuarto, cuándo van a aprender si siempre le van a estar diciendo", cerró.

Real España derrotó a Platense 2-1 en el Morazán con tantos de Jorge Claros e Iván "Chino" López, por la visita descontó Jeffry Flores.

Nicolás López estuvo en el banquillo de Platense ya que el pase de John Jairo López no le ha llegado el pase internacional, técnico colombiano que llega a ocupar el puesto de Guillermo Bernárdez.