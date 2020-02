Rafael Zúniga sobre el árbitro: "Me saca la amarilla y me manda a comer 'M'"

"Como que fueran de cristal". Así de explosivas fueron las declaraciones del portero de Platense, Rafael Zúniga, en relación al trabajo arbitral del joven central Selvin Brown en el partido de la quinta fecha que perdieron 2-1 con Real España.

La bronca Pírez-Oseguera, el rostro del juvenil de Real España y el festejo del Chino López

"Mis compañeros dieron todo en el campo, metieron y lucharon; lo último lastimosamente es que nos expulsan a un jugador y no pudimos sacar un resultado positivo, pero esto es fútbol, hay que darle vuelta a la página y confiando en Dios ojalá podamos sumar de a tres" en los próximos duelos, indicó Rafa.

El meta atizó contra Brown y expresó que "el árbitro tiene derecho a hacer su trabajo tranquilo, el jugador tiene lo suyo y por ahí hay bastante molestia, lastimosamente no se les puede decir nada, no sé qué reglamento tiene el árbitro, como que fueran de cristal... Solo porque le dije: 'Profe'; me saca la amarilla y me manda a comer 'M'", lanzó sin dudar Zúniga.

Y sin quitar el dedo del renglón mencionó que "ojalá tengan reunión ellos porque la verdad al jugador se le puede amonestar por cualquier cosa y el árbitro sí puede insultar".

Declaró que "no voy a ganar nada con mentir, estoy tranquilo en eso, lo estoy diciendo frente a las cámaras y si me toca reunirme con la Comisión de Arbitraje en la cara se los puedo decir, son de cristal, no se les puede decir nada y ellos te pueden insultar".

El ex portero de Real España, Marathón y Juticalpa FC fue más allá y apuntó que "hay mucho favor a los equipos grandes, hay que hablar lo que es, el tema de los grandes siempre ha sido así... Lamentablemente perdimos".

En su calurosa comparencia ante los medios prosiguió manifestando que "nos afecta la expulsión de (Jeancarlo) Vargas, están bien si lo expulsan, hasta ahí, aunque nuestro jugador está de espalda y no mira al contrario, pero (Pablo) Pírez le va con una plancha a Diego (Reyes), era segunda amarilla y no lo expulsan... ".

Para cerrar, el también cuidavallas de la Selección de Honduras considera que en el país "hay mucho favor a los equipos grandes , pero solo nos toca trabajar y el tema que lo manejen ellos (las autoridades de la Liga Nacional). El árbitro debe tener un poco de respeto por nosotros, como lo hacemos con ellos".