Troglio defiende a Arboleda: "Siempre hay expulsiones, no se metan con frases hechas"

Pedro Troglio mostró su añoranza por lo hecho el torneo pasado y dejó en claro que fue tan "exagerado" que resulta "difícil" de repetir. El timonel, además, defendió con uñas y dientes a su delantero colombiano, Yustin Arboleda, de quienes lo critican por su expulsión en el clásico que Olimpia perdió ante Motagua (1-2).

"De la misma manera que siempre, el fútbol es así... Si ustedes recuerdan cuando ganamos los tres clásicos seguidos y me preguntaban, nunca me subía en ningún lugar, y decía que las diferencias eran mínimas y los momentos hacen el resultado; el otro día pasó lo mismo, lógicamente para ustedes es decir que Motagua es preciso y efectivo, dos veces pateó, nosotros pateamos seis o siete, no hicimos los goles y ganó el que los hizo", comentó de entrada el DT.

Cuestionado por las críticas hacia Arboleda, manifestó que "siempre hay expulsiones, después del partido de España es la primera, no se metan con frases hechas, este es un campeonato largo que se define en mayo y no está terminado... Arboleda se tiró al piso, quitó la pelota, la cancha está mojada, patinó y se llevó al jugador".

Siente que "cuando un equipo pierde todo está mal, yo leí las conversaciones y todo lo que ponen me causa gracia, si ustedes creen que Motagua fue superior vieron otro partido. Somos dos equipos parejos y te ganaron con dos errores nuestros que fueron adentro; el clásico que ganamos 2-0 en San Pedro (Sula), Motagua erró dos mano a mano y ganamos nosotros... quisiéramos haber ganado la Premier(Centroamericana) y estar punteros en el campeonato, pero estamos ahí y si no salimos campeones trataremos de entrar al Pentagonal de la Liga SalvaVida llegar a una final y salir campeones".

Michaell Chirinos, un mes fuera de las canchas tras lesionarse ante Motagua.

Preguntado por la razón que le motivó poner a Axel Gómez y no a Elmer Güity, Troglio repreguntó: "No le di dos partidos a Güity? Pero si yo veo que no está bien esa pieza no la pongo, entonces pongo a Donis (Escober) en el arco y ya se retiró del fútbol; eso es otro invento más, yo gané tres clásicos el campeonato pasado con (Carlos) Pineda, (Jorge) Álvarez y Edwin Rodríguez, todos chicos, no puse gente grande... Pasa que hoy perdés y ustedes (los periodistas) buscan cosas que no existen", criticó.

Y reiteró: "Se la di a Güity, jugó dos partidos, con Pumas (UPNFM) y otro más, yo creo que tenía que darle la posibilidad a otro jugador... Las posibilidades no son 10 partidos, son uno, las confianzas me las tengo que ir ganando partido a partido, los jugadores me tienen que dar confianza a mí; yo no doy cinco partidos de confianza, lo pusimos dos y Gómez es un jugador que me ha respondido ya, el pobre Gómez le comen la espalda en el segundo gol y ese fue su error", defendió también al joven lateral izquierdo.

Ve más circunstancal la derrota que producto de lo errores de alguien en específico: "El día que le ganamos a Motagua 2-0 los dos centrales nuestros pierden a (Roberto) Moreira que queda mano a mano y ataja (Edrick) Menjívar... Atajó tres mano a mano Edrick, por eso ganamos y es un fenómeno, pero después perdés y no sirve".

Ve con malos ojos que el periodista no se informe antes de emitir un juicio: "Gracias a Dios jugué 20 años, soy entrenador y me dedicó a esto, tenía que venir acá también y pararme para decirles a muchos de ustedes que pusieron que dejé fuera a (Cristian) Maidana y nadie preguntó si estaba lesionado. Un periodista puso: 'Que locura, no convocó a Maidana'... Ustedes son periodistas, llamen al médico y digan: '¿Doctor, todo el plantel está completo?'".

Prosiguió: "Otro diario puso la formación del equipo titular con Alvarado, hijo de p..., saben que tiene cuatro fechas Alvarado... Yo estoy tranquilo porque hace dos meses salí campeón, no campeón, campeonísimo; récord nacional de puntos, ganamos todos los clásicos, bueno... ahora perdimos uno, y sí, ¿y qué? Yo pensé que iba a venir a Honduras a ganar todos los clásicos... ¡nunca lo pensé!", expresó.

Y fue claro: "Me va a tocar perder clásicos, ganarlos, perder y ganar campeonatos... tengo que estar tranquilo, estaría preocupado si no hubiera sido campeón el año pasado y no hubiera ganado un clásico".

Troglio platicó durantes unos minutos con su cuerpo técnico. El DT busca recomponer el asunto y poner a Olimpia en lo más alto del campeonato.





Ovidio Lanza se incorporó a Vida buscando un resurgimiento como goleador.

SU AUSENCIA

"No es que vas a ganar o perder porque estoy yo, pero siempre es mejor que esté el entrenador, primero el jugador es como que está más atento pues yo sé más los detalles... Es siempre mejor estar que no, no quiere decir que vas a ganar siempre, es una cosa que tengo que aprender porque la verdad es injusto que me haya comido cuatro fechas porque no hice nada para estar afuera, te pueden echar porque fuiste a protestar pero me parecen exagerados cuatro, podían haber sido uno o dos, pero ya está; hicimos una apelación pero no me la permitieron, también sabía que no me la iba a levantar antes de Motagua, ni loco porque después tenés que escuchar a todos los del otro lado, toca aguantar y esperar el partido de Honduras Progreso".

MOTAGUA

"El clásico del otro día, repito, tuvimos 15 minutos malos pero, ¿Díganme las llegadas de Motagua al arco, se acuerdan? Dos goles y Una de López, una cortada que tiran al costado del arco, después en el segundo tiempo no patearon... Me quedó con el trámite del partido, hoy no estamos teniendo las situaciones a favor, antes las teníamos y ahora en contra. Ayer estaba mirando a Real España y lo estaban insultando de arriba para abajo, hace el gol al minuto 96, en un partido que la gente no estaba conforme, ganás y sos un fenómeno porque el fútbol es eso, ganar".

CONFIANZA

"No tengo duda que vamos a estar en la pelea, pero si no salimos primero vamos a ver si podemos pelear el Pentagonal, forzar una final y ganarla. No es que el año pasado estaba preparado para nosotros, está preparado para el que gana y hoy Motagua está haciendo su deber, nos ganó a nosotros".

FUTURO

"Podés perder también y si perdés no termina nada, Tocoa es uan cancha que siempre fue difícil y esquiva para todos, podés ir allá y perder, o ganar y después perder con Honduras Progreso... No es que el partido del domingo es definitorio, no, va a alimentar el morbo de ustedes que van a poder seguir escribiendo y criticando, nosotros tenemos que estar tranquilos porque es fútbol, somos Olimpia".

AUTOCRÍTICA

"No estamos finos, tampoco somos un equipo al que viene el otro y le gana cómodo; ya se los dije la semana pasada que no estamos bien todavía, desde lo futbolístico, lo primero que se pierde cuando un equipo no está bien es la parte técnica, la precisión, pero estoy seguro que vamos a estar bien y dar pelea".

El plantel olimpista recibió con atención la charla técnica de Pedro Troglio este martes y en la mente solo está el juego con Real Sociedad.

CONTINUIDAD

"Estoy feliz, después lógico depende de los resultados, podés hacer un contrato de 10 años y tenés que confirmar; estoy cómodo, feliz, sé que no voy a salir campeón en todos los torneos, alguna me va a tocar no salir, perder clásicos y me tocará ganarlos... La intención mía es durar hasta que termine el contrato y ganando algo más".

DEFENSA ALBA

"Recibimos casi los mismos goles que el puntero del campeonato, este año tuviste suspendidos a (Ever) Alvarado y (German) Mejía, nunca pudiste armar una formación defensiva base... El otro día nos llegaron tres veces, que en un clásico te lleguen tres veces puede pasar, lo que pasa es que cuando perdés quedás más expuesto, para mí los errores fueron más graves el día que ganamos 2-0".

EQUILIBRIO

"Vamos a dar pelea de vuelta, de eso no tengo dudas; pasa que hay dos maneras de pelearla, ganando todo como hicimos el año pasado, que para mí fue exagerado porque hiciste miles de puntos, ganaste los clásicos y saliste campeonísimo, eso es exagerado... Está la otra, que podés no campeonar las vueltas, llegar a un Pentagonal y jugar una final, o podés no ganar siquiera el Pentagonal y que este semestre no sea tuyo, no vamos a salir campeón y a ganar siempre".

CONCACHAMPIONS

"Me hubiera gustado llegar como estábamos en un momento del año pasado, que nos agarró con esos partidos de Concacaf que ganábamos y ganábamos y ganábamos, pero todavía estamos a 20 días; el equipo puede meter tres victorias seguidas y llega confiado de vuelta o puede llegar mal en el campeonato y elimina al Seattle".

AÑORANZAS

"A lo mejor exageramos, fue exagerado lo del año pasado, muy exagerado... Hacer 44 puntos, ganar todos los clásicos, las vueltas y salir campeonísimos a veces se equivoca un poco la realidad. Si venías y tenías cuatro años de no salir campeón no es que te transformás en dos meses, fue un campeonato que todo se dio a favor: jugamos bien, tuvimos suerte y se alinearon todos los planetas".