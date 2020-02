Diego Vázquez sobre estadísticas con Olimpia: "Ponen los partidos y las finales no"

Diego Vázquez encendió los ánimos en una entretenida rueda de prensa este martes, en la cual estuvo de por medio las estadísticas con Olimpia, Gonzalo Klusener y hasta el nuevo entrenador de Platense, John Jairo López.

"Siempre positivo, lógicamente ganar un clásico es sumamente importante, pero ya estamos pensando en lo que viene, en Honduras Progreso", comenzó especificando la 'Barbie' en torno a lo que le dejó el derbi capitalino contra los leones.

Y fue enfático en que "ya pasó, tenemos que seguir mejorando y afinando detalles para lo que viene", respondiendo a su vez las interrogantes respecto a su compatriota Klusener.

"En ese aspecto nosotros hacemos un análisis exhaustivo antes de traer jugadores, por eso quizás nos demoramos tanto en las selecciones... Por ahora ha sido positivo, esperemos se siga adaptando y creciendo; lo dije anteriormente, esperen verlo jugar para verter una opinión", indicó Diego sobre el ariete de 36 años que ya lleva dos goles en el torneo Clausura 2020.

Rubilio Castillo: "No tengo ningún problema que Gonzalo Klusener use el número '9'".

Le gusta el 'dolor de cabeza' que se le avecina con la llegada de Rubilio Castillo: "Siempre el que esté mejor, de acuerdo a las características del rival y el sistema que utilizamos, va a estar; es positivo, Rubilio es el goleador histórico, muy importante para nosotros como son todos los jugadores".

Regresar a su estadio le motiva de sobremanera porque "es nuestro templo sagrado, espectacular volver a jugar en el Nacional, lógicamente es nuestra localía y nos sentimos bien", apuntó.

Ve el campeonato actual de la Liga SalvaVida "muy cerrado, es la característica de los Clausura porque hay descenso directo y los equipos que no están muy bien en la general se juegan todo en cada fecha como siempre".

Haber roto la racha positiva de los olimpistas sobre su onceno no es algo que le inmuta y lo deja de manifiesto tajantemente: "Escucho cada estupidez, siempre va a haber un reto más... Antes no ganaba en el Olímpico, ni finales a grandes, después que no le ganaba a (Manuel) Keosseián, siempre ponen algo que no tiene sentido; otro día van a decir que tenemos que ganar por dos o tres goles, esto no es periodismo, es amarillismo", atizó.

Diego Vázquez volvió a ganarle a Olimpia por vueltas regulares y Motagua comanda la tabla de posiciones del torneo Clausura 2020.





RECUERDA FINALES GANADAS A OLIMPIA

"¿Y qué? ¿Cuántos gane? Ponen las estadísticas de los partidos y las finales no las ponen, divinas estadísticas... ", cuestionó Diego Vázquez, riéndose, en relación al triunfo que cortó tres derrotas al hilo con su archirrival de Tegucigalpa.

Y continuó: "No le hemos ganado a Olimpia desde 2015 y les hemos ganado finales; viene un extranjero y dice: 'Estos no le han ganado nunca'. No es así, pongan la realidad, si vos sos extranjero, prendés la tele y decís: 'Motagua no le gana a Olimpia desde 2015'... ¿Qué es lo que decís? Es un chiste, hace tres años no le gana y les hemos ganado cuatro semis y dos finales, no sean groseros, no hagan amarillismo, hagan periodismo como corresponde, obviamente te calienta eso porque no es la realidad".

Fue reiterativo en que en Honduras "hacen estadísticas que no existen, vuelvo a repetir; en todos los diarios leí que desde 2015 no le gano a Olimpia y le he ganado cuatro semis y dos finales, los partidos más importantes...".

Garantiza que "siempre va a haber un nuevo reto, nuevo técnicos, ¿quién vino a Platense? John Jairo López, hay que ganarle a John Jairo... Antes decían que no ganábamos en el Olímpico, que no le ganaba a los grandes, hay cosas que están bien pero cosas que no, no es la realidad, están vendiendo algo que no es real".

¡Y hasta Héctor Vargas salió en la charla! "Me ha ganado finales, es una realidad subjetiva, no importa a favor de quien sea; me pareciera que es la primera vez, ahora está John Jairo en Platense y hay que ganarle".

Vázquez estima que en el país "siempre buscan una cosa" y "tenemos que seguir rindiendo examen. ¿Si te escucha un gringo que viene qué va a decir?", soltó para rematar.