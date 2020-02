Rubilio Castillo: "No tengo ningún problema que Gonzalo Klusener use el número 9"

Con el regreso de Rubilio Castillo al Motagua se conoció el club podría gestionar y pagar una multa a Liga SalvaVida para que pueda vestir la camisa 9, misma que ha utilizado Gonzalo Klusener.

Pero el atacante hondureño dejó en claro que este no es un tema que le preocupa y que no tiene problema en el que argentino siga portando el dorsal.

"Acabamos de platicar (con Klusener), hablamos de todo, menos de la camiseta. Son cosas secundarias. Es un tipo muy tranquilo, buena persona y si tiene que usarla, que la use. Si me la da, eso no importa. Al final el equipo está compenetrado, eso no va a venir a dañar la sanidad que hay dentro del plantel", dijo Rubigol.

Y agregó: "Se hizo mucho morbo con eso, yo no tengo ningún problema que él la use. Simplemente dije que si se podía era un número que me venía bien, pero ni no, no hay problema, agarro otro".

A Rubilio le consultaron en caso de no poder portar la 9, por qué número se decantaría.

"Estamos viendo con la directiva que número puedo usar. A Klusener le viene bien el nueve, no soy tampoco un jugador que va a venir a quitárselo, a decirle; dámelo, para hacer pensar otra cosa. Soy consciente que él lo está usando y eso no va a venir a dañar lo que hay de sanidad dentro del plantel".

Klusener dispuesto a cederle la camisa

El delantero argentino ya marcó dos goles en Liga Nacional con el número 9 en su espalda y explica que no tiene ningún problema en cederlo a Rubilio.

"Yo no hablo por el número de camiseta, sino por lo que hago en la cancha. El número no me modifica el rendimiento. Sé lo que Rubilio significa para el club y para la gente por todo lo que ha dado, no es fácil lo que consiguió y no tengo problema con el tema de la camiseta", cerró.