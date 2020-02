Hernaín Arzú: "Cuando desperté me di cuenta que estaba en una clínica, soy un milagro de Dios"

La vida Hernaín Arzú a cambiado luego de sufrir un fuerte accidente con una rastra el pasado 28 de diciembre del 2019, estaba acostumbrado a días agitados y llenos de retos, hoy en día su gran objetivo es reperarse de lo sucedido.

El 'Viejo Herna' contó a DIEZ cómo fue el percane que casi le arrebata la vida cuando se trasladaba a Santa Rosa de Aguán, Colón, para celebrar las fiestas de fin de año junto a su familia.

Además, agradeció a las personas que le han colaborado en este duro momento que atraviesa, donde estando postrado en una cama lucha por volver a caminar, ya que no puede poner su pierda derecha en el suelo luego de sufrir dos terribles lesiones.

¿Cómo fue el accidente?

"Iba para Colón, Santa Rosa de Aguán, a visitar a mi mamá, no llevaba mucho de trayecto, máximo tenía una hora de haber agarrado la carretera y me invadió un sueño, en ese momento quise parar en una pulperia para comprar un energizante para poder retomar el viaje tranquilo, pero me quedé dormido y me salí al carril izquierdo donde venía la rastra y ahí fue donde me estrellé".



¿Recuerda algo luego de que se durmió?



"Para ser sincero no, no recuerdo nada, solo recuerdo cuando me bajó el sueño, pero del impacto nada, ni cómo me sacaron, el estado de mi carro, yo reaccionó cuando ya me traen al hospital en un carro 'paila' al Seguro Social de Tegucigalpa, hasta ese momento recuperé la memoria".

Así quedó el carro de Hernaín Arzu luego del accidente con una rastra.



Hernaín Arzú sufrió dos graves lesiones durante el accidente que tuvo el pasado 28 de diciembre cuando viaja a Colón a visitar a su mamá por las fiestas de fin de año, una de ellas fue en la rotula y la otra el fémur, ambas en la pierna derecha, así lo contó.

"Me operaron en diferentes momentos, cuando llegué al hospital, de la rotula y luego tuve que esperar diez días para que me intervinieran del fémur, estuve alrededor de 16 días en el hospital".



Primera reacción consciente tras el choque



"Cuando desperté me di cuenta que estaba en una clínica, comencé a preguntar que había pasado, mis familiares me comenzaron a contar y me dijeron que estaba vivo de milagro, me mostraron la fotos del carro y dije 'wow', pude haber muerto sin darme cuenta".

Hernaín Arzú le abrió las puertas de su casa a DIEZ para hablar sobre sus situación actual y cómo lucha por su vida. Foto: Ronal Aceituno.



A parte de las dos lesiones que afectaron su rodilla derecha, 'Herna' confirmó que solo había sufrido algunos raspones en su manos y espalda por culpa de los vidrios rotos de su carro.



Un 'ángel' le apareció durante el accidente



El exjugador de Motagua reveló que durante el accidente tuvo suerte y que se le apareció una especie 'ángel', ya que su cuñada venía en un autobús para Tegucigalpa, al ver su carro se bajó del mismo, confirmó que era él y fue quien gestionó para que lo trajeran al Seguro Social.

Horas antes del accidente

"Ese día mi esposa también viajaba, la fui a dejar a las 5:30 A.M a la estación, luego recuerdo que fui a buscar a un señor para que me arreglara la lavadora, se tardó reparándola y tipo 12:30 del mediodía lo fui a dejar a él, para luego tomar rumbo hacia la Costa Norte, incluso ese día jugábamos a nivel de veteranos y no fui por irme".



Y siguió: "Nunca había viajado durante el mediodía para allá (Santa Rosa de Aguán) siempre lo hice en la mañana o en la tarde, creo que ese 'sueñito' que te da a esa hora fue el causante del accidente".



Tratamiento y recuperación



"No ha sido tan fácil porque solo salí del hospital y los médicos se olvidaron de mi situación, no te llaman, no preguntan si estás bien y hubo unos días que me puse mal porque me dolía la rodilla, salí del Seguro Social y nadie tuvo comunicación".

Arzú está postrado en una cama ya que no puede mover la pierna derecha tras sufrir lesiones en el fémur y rotula. Foto: Ronal Aceituno.



El 'Viejo Herna' tiene cita el próximo 14 de febrero y espera que los doctores le den buenas noticias de su evolución para comenzar con la rehabilitación de su rodilla derecha tras lesionarse en el accidente el fémur y la rotula.



Las ayudas que recibió durante el duro momento



"No me quejó, como dicen 'no tendré mucho dinero, pero si muchos amigos', la gente se comportó solidaria conmigo, excompañeros del fútbol, de mi trabajo, la liga de veteranos, eso me llenó de alegría, ver que me llegaron a saludarme, a darme una voz de aliento y la verdad para mí eso no tiene precio, me motiva a seguir luchando por mi vida".

Olimpia y Motagua veteranos, “Jugando por Hernaín”

Muchas personas se volcaron para ayudar a Arzú durante su dificil situación y los veteranos de Motagua y Olimpia organizaron un partido a beneficio de él, en donde buscaban recaudar fondos para que pagara los gastos de su terrible accidente, el costo de la entrada era de 50 lempiras. Hernaín se los agradecerá siempre.



"A los que hicieron la gestión, gracias, son linda gente, los aficionados colaboraron con lo que pudieron y de algo nos sirvió porque a parte de perder mi carro, que quedó inservible, tengo que pagar el golpe de la rastra que supera los 100 mil lempiras, pero gracias a Dios estamos saliendo de esa deuda".



Algunos ex jugadores que asistieron al duelo fueron Tomás Romero, Eduardo Bennett, 'Nene' Obando, Juan Carlos Pineda, Nerlin Membreño, Harold Yepes, entre otros.



La anécdota con 'Primi Maradiaga' el día del partido



"Con 'Primi' tenemos una relación extraordinaria, al ver mi situación cómo estaba, solo llegó a molestar, a recordar pasadas que tuvimos, a reírnos, claro a motivarme y me la pasé super bien".



Hernaín Arzú y Ramón Maradiaga han compartido mucho dentro del fútbol, fueron compañeros de equipo, de cuerpo técnico y también parte en su momento de la selección de Honduras.