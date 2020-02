Ovidio Lanza: "El Vida es una bonita oportunidad para reivindicarse"

El delantero hondureño, Ovidio Lanza quiere volver a la senda del gol ahora en el Vida, su nuevo equipo que defenderá de cara al Torneo Clausura 2020 tras su préstamo por Olimpia.

Lanza realizó este martes su primer entrenamiento bajo el mando de Fernando Araújo lleno de algarabía para llegar a tono al juego de este próximo sábado ante Real de Minas por la jornada 6 del campeonato en curso.

En sus primeras palabras como jugador cocotero comentó que jugar en el Vida "es una bonita oportunidad para reivindicarse, aquí vengo a aportar un granito de arena porque vengo en condición de préstamo, pero creo que las ilusiones están. Hay un bonito grupo en familia".

Entrenamiento del Vida de este martes en La Ceiba

Y agregó que "desde que estaba cipote miraba al Vida, me gustaba. Tengo a un amigo (Jefry Brooks), le platiqué eso; ahora estoy acá, el proyecto del profesor es muy bueno, hay un grupo trabajador y humilde".

La razón de su caída a Arabia

Lo cierto es que antes de su llegaba al club cocotero, Lanza estuvo cerca de llegar a Al-Ansar FC de la segunda división de Arabia Saudita, sin embargo, su fichaje se cayó por temas legales.

"Desde antes que saliera la oportunidad para ir a Arabia estaba hablando con la gente del Vida. Esa posibilidad se cayó porque se me venció la visa americana" confesó.

Después de ello el exJuticalpa admite que varios equipos preguntaron por sus servicios, pero que su prioridad era vestir de rojo. "Sí, otros equipos requerían de mis servicios, pero hablé con la gente de Olimpia y les dije que quería venir al Vida. Era una ilusión que tenía de jugar acá, ahora toca meterles con todo".

Su actualidad con el Olimpia

Con su llegada a La Ceiba, Ovidio estaría cumpliendo los últimos seis meses de contrato que le restan con el Olimpia, por lo tanto espera "quedarme un poco más de tiempo. Tenía la ilusión de llegar, ahora solo toca ponerme a tono para jugar el fin de semana. No tengo en claro porque me faltan seis meses, no sé si congelaron estos meses. Independientemente como sea ahora me debo al Vida".

Finalmente, guardó lugar para referirse a Pedro Troglio, del cual desconoce el porqué no tuvo más participación.

"Es un equipo grande donde hay jugadores de igual nivel o más, , ahí uno precisa de mayor oportunidad. Al principio se me dio, pero no sé por qué me sacó. Seguí trabajando igual o de la mejor manera para conseguir una oportunidad, pero no se me dio", cerró.