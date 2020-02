Esteban Espíndola sobre el clásico con Real España: "Lo tomamos como si fuera una final"

Marathón y Real España se verán las caras el sábado en el regreso del clásico sampedrano al Yankel Rosenthal. Esteban Espíndola no esconde su emoción por vivirlo por primera vez en este recinto.

"La semana previa a los clásicos se viven de una manera diferente. Lo tomamos con muchas ganas, como si fuera una final. Sabemos lo que representa en la tabla de posiciones y jugarlo en el Yankel con nuestra gente", inició contando el defensor argentino.

Espíndola sabe que los aurinegros llegan con los ánimos a tope tras el triunfo 2-1 ante Platense con gol en el último suspiro.

"Son un equipo que llegan en buen momento. Más allá de que ganaron en el último minuto, son un club importante. Pero si Marathón está claro en lo que quiere hacer creo que tenemos chance de hacer un buen partido y conseguir el resultado que queremos. La clave es enfocarnos en nosotros".

El zaguero argentino ha disputado los clásicos capitalino y sampedrano. Al ser consultado sobre la intensidad de cada uno.

"Los dos tienen su condimento. Hoy por el lugar donde estoy es importante conseguir una victoria por lo que genera el Yankel, por lo que genera jugar con nuestro público y volver a disputar un clásico en casa. No me había tocado jugar acá un clásico sampedrano, es un desafío para mí en lo personal", agregó.

En lo personal, Esteban Espíndola llega con los ánimos a tope tras marcar el primer gol del Marathón en el triunfo 2-1 ante Honduras Progreso.

"Estoy con muchas ganas. Son cosas (anotar) que uno no acostumbra, pero es un voto de confianza. Soy un defensor, trataremos que no nos anoten".

Sobre la dupla en defensa con Henry Figueroa

En el juego ante los ribereños, Espíndola conformó con Henry Figueroa una dobla en la zaga central y habla de ello.

"Henry Ha participado en procesos de Selección Nacional. Solo he jugado un partido con él, pero es un gran jugador, ustedes ya lo saben. Estamos descubriendo un gran compañero".

Sobre el interés del Saprissa

Antes de arrancar el Clausura 2020, Espíndola fue tentado por Saprissa de Costa Rica y expresó su deseo de marcharse al fútbol tico. Pero al final no se concretó su salida y se quedó en Marathón, donde está demostrando su profesionalismo.

"Disfrutando de Marathón. Estoy demostrando con el trabajo que estoy haciendo que estoy metido, con muchas ganas de estar aquí. Después lo que venga más adelante Dios sabe las puertas que abre en los momentos correctos. Yo confío en que todo llega en el momento adecuado, si me toca quedar, bienvenido sea. Si me tengo que ir, no puedo hablar ahora, porque estoy metido en lo que será el partido del sábado", cerró.