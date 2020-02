Javier Portillo: "No estoy para retirarme, vamos a seguir los pasos de Tyson Núñez"

"No estoy para retirarme", así de claro ha sido el veterano futbolista Javier Portillo a quienes consideran que ha quemado todos sus cartuchos traducido de su ausencia en las convocatorias de Fernando Araújo durante el Torneo Clausura 2020 con el Vida.

Lo cierto es que "Pulgarcito" ha no está gozando de minutos y estos han sido absorbidos por jugadores como Carlos "Mango" Sánchez quien se ha consolidado como titular.

Javier Portillo, aquel jugador que se observaba siendo titular en cada encuentro ha sido relegado y según sus palabras "no es una campaña positiva (en lo personal) y tampoco tengo que mostrarle nada a nadie. Todos saben de mis condiciones y cuido personal, pero lo más importante es que el equipo está sacando los resultados; no es fácil para un futbolista que tiene once años de ser contundente y que de un día para otro las cosas han cambiado".

Javier Portillo durante uno de los entrenamientos con el Vida

En reacción a DIEZ, el entrenador Fernando Araújo explicó hace unos días que se trata de competencia y que hay jugadores que le han ganado el pulso, sin embargo, Portillo quiere creer en otra cosa.

"Hay que respetarlo, pero no lo comparto. Difícilmente suceden estas cosas. La realidad es que no me dejan competir, por eso en su momento quería salir. Ya me habían comunicado que no iba a participar en este torneo, pero sigo de corajudo, seguiré entrenando esperando que las cosas al equipo le salga bien. Siempre les voy a desear lo mejor, aunque ellos piensen lo contrario", señaló

Ante ello agregó que en su caso no se trata de rebeldía. "No soy la manzana podrida del equipo, simplemente que cuando alguien anda fuera de orden, no lo comparto y por ahí vienen las consecuencias de que de cinco juegos no he sido convocado. Lo más importante es el equipo, pero en lo personal no es fácil, soy un tipo que me entrego, así que no me pueden achacar. No tienen argumentos para decir que es un tema técnico, aquí pasa otra cosa. Siento que es una falta de respeto".

No piensa en el retiro

Finalmente, a sus 38 años Javier Portillo ha sido claro en que no está en el ocaso de su carrera puesto que espera seguir los pasos de Tyson Núñez.

"No estoy para retirarme, me entreno bien y si me tocara salir el otro torneo no quiero que e interprete como que me rendimiento cayó. Vamos a seguir los pasos de su tío (Tyson Núñez), algo bueno hace seguramente tiene un cuido bueno", cerró.