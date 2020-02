Yustin Arboleda: "Alcancé a leer lo que escribió Prono y me disgustó un poco"

El delantero colombiano del Olimpia Yustin Arboleda habló de su expulsión en el clásico ante Motagua y respondió a las palabras de Carlos Prono.

Detalles y abrazos: Olimpia transforma un día gris a colores en su visita a Hospital Infantil María

"Siempre hay gente malintencionada haciendo preguntas con doble intensión y el profesor (Pedro Troglio) les respondió con categoría. Fue una jugada futbolera, normal. La cancha estaba bastante pesada y yo voy a buscar una pelota. El árbitro no la interpreta así y me saca la segunda amarilla, pero estoy tranquilo", inició contando en el programa Fútbol y Más.

El atacante cafetro dice que en los jugadores de Olimpia saben que han errado en momentos claves, pero que pueden reponerse.

"Estamos trabajando tranquilos, trabajando y sabiendo que hemos cometido errores que nos han costado puntos. Pero consientes que todavía queda mucho torneo por enfrente y debemos trabajar para corregir esos errores y conseguir los puntos que necesitamos", agregó.

Responde a las palabras de Carlos Prono

El exfutbolista y ahora comentarista deportivo Carlos Prono criticó a Arboleda por su expulsión el domingo. "Se deja expulsar tontamente, esto es Olimpia, no Marathon", escribió en Twitter el argentino.

El delantero albo le responde. "Lo alcancé a leer y me disgustó un poco, pero es normal, las redes sociales lastimosamente se prestan para estas cosas. Cada quien opina y mira las cosas como le parecen. Yo me enfoco en lo mío, no estoy pendiente de lo que hacen los demás. Yo no tengo que hablar mal de nadie para quedar bien con otros, lo que hice ya estuvo y ahora tengo levantarse, sacudirse y seguir adelante".

Sobre el arranque de Olimpia en este Clausura 2020

Olimpia en este inicio de torneo venció a Real de Minas y Platense, perdió con Real España y Motagua e igualó con UPNFM.

"Quizá no ha sido el comienzo que todos esperábamos, pero si te pones a ver el escándalo que se ha hecho y estamos a tres puntos del primer lugar. La tabla está bien apretada, ganás tres partidos y te ponés arriba. Es normal, son momentos, es un campeonato atípico donde los equipos no hacen buena pretemporada más los que llegan a instancias finales.

"Va a costar (ver un buen nivel), pero en el transcurso de los juegos el grupo se va ir encontrando, sintiéndose mejor y los resultados van a llegar".

Sobre la presión que siente en Olimpia

Al atacante colombiano le consultaron si siente presión en Olimpia y fue claro.

"Los futbolistas cada partido que jugamos y en la institución que estamos debemos sentir presión. Si no lo hacemos, es porque no sentimos este deporte. La presión está normal, pero yo estoy tranquilo. Sé de lo que soy capaz, de lo que puedo dar y sé que con el trabajo va a llegar".

Ha disputado 211 minutos con la camisa blanca en lo que va del certamen y suma un gol.

"La gente quizá espera que por las buenas campañas que tuve con Marathón que uno en cada partido anote tres o cuatro goles, pero no es así. Si uno los hace, bienvenido sea, pero los equipos se preparan, se van conociendo y las cosas van cambiando. Presión tenemos todos, estamos en un equipo grande donde piden títulos, igual que cuando estaba en Marathón", cerró.