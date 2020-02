Presidente del Vida, Omar Romero: “Al DT Fernando Araújo se le pagará su dinero”

El nuevo propietario y presidente del Vida, Omar Romero salió al paso este miércoles en reacción a la falta de pago del cuerpo técnico del Vida encabezado por el director técnico uruguayo Fernando Araújo.

En entrevistas anteriores Araújo había manifestado que se les adeudaban dos meses de salario, más el bono económico por la clasificación a la Pentagonal del Torneo Apertura 2020.

Ante ello el empresario salvadoreño reveló que ya hubo reunión y acuerdo entre ambas partes a merced de la sexta jornada del Torneo Clausura 2020, sin embargo, dejó en claro que el tema de la ausencia de pago no debió hacerse público.

Fernando Araújo dirigiendo uno de sus juegos en el Torneo Clausura 2020

“En acuerdo quedamos que se le pagará su dinero. La solución es de pagarle, pero me extraña que habiendo de por medio que pueden ser sancionados hasta un 40% de su salario, se siga hablando de estos temas, al fin y al cabo, es fácil solucionar las cosas internamente como compañía”, señaló Omar Romero.

Según se conoció, el entrenador de las reservas del Vida Jorge "Teddy" Lozano, es otro de los empleados que no ha recibido sueldo en tres meses, pero en palabras del propio Omar “hasta el momento no tengo conocimiento si le debe, pero si es así se le pagará. Esto es fútbol internacional, una cosa es que la institución te pague tarde y otra es que no te vayan a pagar”.

Finalmente, más allá de los problemas administrativos denotó su alegría por la buena campaña que está realizando el Vida siendo tercero en la tabla de posiciones con nueve puntos junto a Marathón y Real España.

“Estamos emocionados con lo que ha hecho el Vida, ahora está donde nunca debería de haber bajado que son en los primeros lugares. Es uno de los equipos fundadores de la Liga Nacional que nunca ha descendido. Creo que poco a poco estaremos llevando el equipo más a ese camino no debería de haber bajado nunca”, añadió.

Y agregó: “Estoy contento con la afición y con el apoyo, pero no puedo decir lo mismo de las personas que nos atacan. Se habla más de cosas como estas, que se les debe dinero a personas dentro de la institución, en lugar de hablar del gran momento que está pasando. No nos dejan trabajar. Eso es lo más importante, pero como toda empresa pasan cosas y vamos a solucionarlo por dentro administrativamente”.