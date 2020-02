Show de medio tiempo de Shakira y Jennifer López es catalogado como "obsceno"

El show de medio tiempo que realizaron las latinas Shakira y Jennifer López no cayó bien en algunos estadounidenses que vieron como los estos artistas latinos se apoderaron del espectáculo considerado como el 'más gringo' en aquella nación.

Sin embargo un editorial del periódico USA Today ha generado controversia en Estados Unidos al calificar el show de la colombiana y la neyorquina como un espectáculo "obsceno" y hasta lo tildaron sus actuaciones como "porno suave", especialmente el de JLO.

LOS MENSAJES OCULTOS EN EL SHOW DE MEDIO TIEMPO

"El show debería haber tenido una advertencia parental", fue el titular de este editorial que ha desencadenado todo tipo de comentarios. Según USA Today, la actuación fue "porno suave" ya que mostró a la nacida en Castle Hill "agarrándose la entrepierna repetidas veces" y la compararon con los gestos que en su momento Michael Jackson como lo hizo el rapero Nelly en la Superbowl de 2004.

Además existió muchos comentarios sobre el show de ambas latinas en la que se quejan de la "hiper-sexualización" en la mujer. Algunos importantes portales norteamericanos como el Breitbart News viralizó una publicación en Twitter donde calificó el halftime como «Strip Show».

LO QUE NO SE VIO EN TV DEL SUPER BOWL

La propia NFL aclaró que la elección de Shakira y JLo son parte de los esfuerzos de la organización para demostrar que están a favor de la diversidad cultural, pero también hubo muchas quejas por la indirecta lanzada a Donald Trump ya que aparecieron niños latinos al escenario y todos estaban dentro de una especie de jaulas de luz, que simularían las celdas utilizadas por el gobierno estadounidense para encerrar a los inmigrantes menores de edad.

La hija de Jennifer Lopez, Emme, lo dejó aún más claro al arrancarse a cantar el «Born in the USA» de Bruce Springsteen, y la respuesta no se hizo esperar en las redes.