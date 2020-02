Abidal seguirá en el Barcelona luego de limar asperezas con Messi

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, decidió mantener a Eric Abidal como secretario técnico del primer equipo, después de la reunión que tuvo con él durante aproximadamente dos horas.

Ver más: Lío Messi respondió con dureza a Éric Abidal



Según informaron fuentes de la entidad azulgrana, el encuentro, en el que también participó el director ejecutivo del Barça, Òscar Grau, sirvió para solucionar malentendidos y rebajar la tensión vivida entre Abidal y la estrella del equipo, Lionel Messi, a raíz de unas declaraciones del primero al diario 'Sport'.



En una entrevista el martes, el secretario técnico del Barça desveló que "muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho" con el anterior técnico, Ernesto Valverde.

El enojo de Lío Messi con Abidal

Estas declaraciones no sentaron bien a Messi, quien acusó a Abidal de ensuciar a todo el equipo al no dar nombres y de no asumir su responsabilidad en la parcela deportiva, lo que dio paso a todo tipo de especulaciones sobre la destitución del exdefensa azulgrana.





Tras ese desencuentro, Bartomeu ya contactó con ambos este miércoles para conocer su versiones de los hechos y apaciguar los ánimos.



El presidente del club catalán estuvo durante gran parte de la jornada en Bruselas para representar al Barça en una visita al Parlamento Europeo en que se promocionó la capital catalana.

Abidal sigue como secretario técnico del Barcelona

A su vuelta a Barcelona, se reunió con Abidal y Grau, no solo para tratar la delicada situación en la que habían dejado al secretario técnico sus declaraciones, sino también para acordar los pasos que seguirá el club con la lesión de larga duración de Ousmane Dembélé y otros asuntos relacionados con el futuro deportivo de la entidad, según informaron las mismas fuentes.