En Real Juventud aclaran que Comisario no es directivo y lamentan la multa recibida

Jimmy Castellanos, vicepresidente del Real Juventud, salió al paso a aclarar un tema que ha generado polémica en torno a algunos incidentes denunciados por árbitros y Comisarios de juegos en los informes y que ha acarreado multas para el equipo Real Juventud.

El dirigente del equipo “Patepluma” manifestó que han pedido directamente a la Liga de Ascenso el cambio de Comisario para los juegos de local por lo que resta del torneo ya que se han sentido perseguidos. Aclaran que Comisario nombrado, no es directivo del club.

“Nos han puesto 15 mil lempiras de multa y no es justo; ni a los equipos de primera división le hacen eso. Nosotros tenemos videos cuando hemos ido a jugar a la cancha de Pinares donde le tiraron morteros al portero y creo que este muchacho Edward Fernández, tiene algún problema personal, me imagino y por eso hace esas cosas”, explicó Castellanos sobre el Comisario del partido.

El vicepresidente del Real Juventud también aclaró que el señor Roberto Sabillón, quien la noche de este miércoles ofició de Comisario en el juego contra Deportes Savio, no es directivo del club; DIEZ le solicitó el organigrama de la directiva que está en la Liga de Ascenso y explicó que tiene solo el que publicaron en las redes sociales donde no aparece como dirigente.

Esta es la notificación que le envió la Comisión de Disciplina al Real Juventud tras las denuncias de los árbitros.

“Nosotros publicamos la directiva en las redes. Ustedes lo pueden ver allí y en ningún momento sale Roberto Sabillón. La directiva del club es el presidente Estuardo Enamorado, yo, Jimmy Castellanos de vicepresidente, José Alvarado de secretario, Álvarez Pérez tesorero y luego vienen los vocales. En ningún momento está Roberto formando parte este señor Sabillón”, comentó Castellanos.

Le consultamos directo al vicepresidente; ¿usted nos confirma que no es directivo en el puesto de prosecretario el nuevo comisario, porque no me mencionó anteriormente ese cargo? Su respuesta siempre fue negativa: “No, es que él… allí está publicada en redes la directiva del Real Juventud, en ningún momento él es prosecretario; no tiene ningún cargo, él vive en Gualala, no en Santa Bárbara; por eso nosotros nos molestamos porque está mandando esas notas”, afirmó el directivo.

La Comisión de Disciplina le impuso la dura la multa al Real Juventud porque en el acta, los árbitros informaron sobre las intimidaciones que recibieron y el dirigente aclara el tema: “Nosotros podemos enviar video, sí les tiraron dos o tres cervezas pero en lata pero no les pegaron a los árbitros. Pero nosotros vamos a apelar el caso porque con ese dinero podemos pagar un jugador”.

Y finaliza. “El señor Edwar Fernández se excedió y por eso nosotros pedimos el cambio de Comisario de él porque mucho ha estado en contra del equipo. El torneo pasado nos impusieron una de 10 mil lempiras por lo mismo de él, ahora ésta de 15 mil lempiras… no podemos estar así”, ratificó.