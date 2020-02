Resultados del Ascenso: El Santa Cruz de Wilmer Cruz se bajó al Parrillas One

Se jugó la cuarta jornada de la Liga de Ascenso en Honduras con resultados sorprendentes como el del Atlético Santa Cruz de la zona de Santa Cruz de Yojoa que vino a San Pedro Sula para dejar tendido al Parrillas One al que venció 2-1 al Parrillas One.

Ver. ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL ASCENSO

Los de Wilmer Cruz que han contado con jugadores de experiencia como Jorge Cardona, ex Platense y ex Honduras Progreso, impuso la garra que les imprime “El Supermán” para salir de las últimas posiciones del grupo. En otro partido muy bueno en esta jornada; Real Juventud no falló en casa y doblegó 2-0 al Olimpia Occidental.

El Parrillas One no pudo en el estadio Morazán contra el Santa Cruz de Wilmer Cruz. Fotos DIEZ

En la zona central el Olancho FC sigue con marcha perfecta y la noche de este miércoles sumó su cuarta victoria consecutiva al derrotar en casa al Estrella Roja de Danlí y llegar a 12 unidades. En este grupo quien no aprovechó la localía fue el Gimnástico que cayó 1-0 en la Kennedy de la capital ante Juticalpa FC.

La quinta jornada será el fin de semana y el Clausura comienza a tomar forma con los equipos que han demostrado sus fortalezas pensando en el campeonato para buscar llegar a primera. El Atlético Pinares, campeón del Apertura, se metieron en Santa Bárbara para vencer 2-1 al Azacualpa FC.

RESULTADOS

Parrillas One 1-2 Atlético Santa Cruz

Azacualpa FC 1-2 Atlético Pinares

Olancho FC 2-1 Estrella Roja

Inter FC 0-0 Génesis Huracán

Tela FC 3-2 San Manuel FC

Atlético Esperanzano 1-0 San Juan

Social Sol 2-1 Bucaneros

Boca Juniors 1-0 Yoro FC

Deportes Savio 2-0 Lepaera FC

Santos FC 3-0 Lone FC

Victoria 1-1 San Rosa

Atlético Choloma 1-1 Brasilia

Ginmástico 0-1 Juticalpa