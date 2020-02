Diego Vázquez: “Lo sostengo, cambiaron el formato porque Olimpia no salía campeón”

Diego Vázquez solo tiene una cara, dice las cosas como son y así lo explicó este jueves en el día de medios en Motagua. Se refirió al primer lugar que tienen por ahora en el torneo y repitió una frase del torneo anterior; “cambiaron el formato para favorecer al Olimpia”.

Esto lo dice la “Barbie” porque al no haber semifinales ni finales porque se pueden ganar las vueltas y la pentagonal es una desventaja para muchos equipos; le tiró algunos dardos al Olimpia aunque dijo que no estaba acusando a nadie.

Ver: ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL CLAUSURA

Regreso al Nacional: “Bien, con buenas sensaciones aunque sea para entrenar, sensaciones positivas. Estoy contento de volver al estadio Nacional, nuestra casa”.

Honduras Progreso: “Un rival que está peleando algo importante como todos los equipos, con mucho respeto; si bien no viene de ganar el fin de semana es un rival bastante importante”.

Debut de Rubilio Castillo: “Vamos a ver, todavía veremos cómo llega al fin de semana porque solo tiene un entrenamiento con nosotros”.

Ver: LOS ÁRBITROS QUE PITARÁN EN LA JORNADA 6

Los delanteros y la competencia: “El que mejor esté va a jugar y siempre hacemos la evaluaciones sobre nosotros y no lo que presenta el rival”.

Bajas para el juego ante Honduras: “Salieron todos bien la vez pasada y salvo los que se están recuperando en la parte futbolística como Erick Andino”.

Descanso al no salir de Tegucigalpa: “Totalmente. Se descansa y por algo son las localías, el estadio donde hemos jugado siempre y ahora estamos tranquilos”.

Con menos afición el Nacional: “Quizás se mire más lleno porque la afición estará más junta y te dé esas sensaciones; es lo positivo”.

Terreno de juego: “Por lo menos de afuera tiene buen lejos (risas), vamos a ver ahora que lo pisemos. Hace mucho que no se usa”.

Equipo que gana no se toca: “Vamos a ver, no siempre, a veces hay rivales diferentes, eso se dice pero es una frase hecha; no siempre es lo que se da resultado”.

Razón porque no adelanta el 11 antes: “No doy las alineaciones no por hacerme el misterioso, sino que en esto nos conocemos todos de muchos partidos en contra. Muchas veces no la doy porque… qué pasa si mañana amanece un jugador que le duele la cabeza; qué pasa si come algo y le da una enfermedad y doy la formación. Ustedes dirán; el técnico estaba mintiendo y haciéndose el misterioso. Entonces no las doy por no hacer doble lectura y misterioso”.

Mantiene el sistema: “Muchas veces variamos el sistema dentro del mismo partido sin cambiar ningún protagonista sino la posición en el campo y no, si hemos cambiado pero vamos a ver el Honduras Progreso y como llegan los míos, falta la práctica de hoy y del sábado”.

Potencial con Rubilio: “Siempre es importante que venga un jugador como Rubilio Castillo porque es goleadores de toda la era que estamos nosotros y goleador histórico del club y siempre es positivo”.

Regreso al “templo sagrado”, el Nacional: “Totalmente… esperemos hacer un buen partido, tener buen funcionamiento y cerca de ganar. Esperemos verlo mejor que en otros partidos, mejor que lo han visto afuera y tenemos que generar más llegada y amplitud”.

POLÉMICA POR EL FORMATO

Formato para no dar ventaja: “Pero el pasado lo sabíamos, lo que dije fue que el formato lo habían cambiado para otros, no que estaba hecho, no cambian las palabras, Dios nos dio dos orejas para escuchar y una boca para hablar (risas)”.

Ventaja del presente torneo: “Yo nunca dije que estaba dado para un equipo, yo dije que el cambio de formato lo hicieron porque nosotros veníamos ganando y es la verdad, lo sigue sosteniendo”.

El entrenador Diego Vázquez prepara al Motagua para el juego ante Honduras Progreso del domingo en Tegucigalpa.

Mantener el liderato: “Motagua siempre está en los primeros lugares, no varió nada el torneo pasado a los anteriores, prácticamente el formato que no hubo semifinal ni final”.

Perjudicó cambio de formato: “Lo cambiaron por un hecho puntual que hacía 25 años, lo sigo sosteniendo que lo cambiaron porque Olimpia no salía campeón en los últimos años torneos y medio”.

¿Formato a favor de Olimpia? “No le estoy quitando méritos a nadie, dije que cambiaron el formato porque Olimpia no salía campeón hacía seis torneos y medio, lo dije el campeonato pasado y lo sigo sosteniendo en este”.

Ganando clásicos se sube arriba: “Te da una buena inyección anímica, el domingo tenemos que ganar y la gente en la calle te dice que hay que ganar siempre. No conozco a alguien en los seis años que llevo que me diga lo contrario, ustedes también”.

En desventaja por el formato: “Te lo explico con manzanitas… ¿Por qué cambiaron el formato de hace 25 años? Ya después ustedes pueden interpretar lo que quieran”.

Liga Concacaf y el reto que viene: “Está cerca, Atlanta United (rival) ha tenido partidos amistosos pocos. Juega el miércoles que viene y los estamos siguiendo. Sabemos que es un equipo súper poderoso y te puedo asegurar que vamos a intentar competir”.

El entrenador del Motagua dice que luchará por no soltar el primer lugar, pues ya tiene de espejo lo que pasó con Olimpia el torneo pasado