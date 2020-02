Yankel Rosenthal, expresidente de Marathón, saldrá de prisión en Estados Unidos el lunes

El expresidente del Marathón, club de fútbol de San Pedro Sula, Yankel Rosenthal Coello, está a pocas horas de recobrar su libertad luego de estar en prisión luego que fuera condenado a 26 años de cárcel en Miami, Estados Unidos.

Rosenthal Coello fue acusado de intento de lavado de activo del crimen organizado, cargo por el que cumplió el tiempo tras las rejas en una prisión federal, pero no puede salir de Estados Unidos hasta seis meses después porque la libertad es condicional.

Ver. ASÍ FUE LA SENTENCIA QUE RECIBIÓ YANKEL

Según la oficina de prisiones de Estados Unidos, Yankel recobrará su libertad el lunes 10 de febrero, tras cumplir la condena luego de aceptar los cargos de los que fue acusado por la justicia de Estados Unidos.

Este es el número de prisionero que tiene Yankel Rosenthal en la cárcel en Miami, Estados Unidos.

El que fue presidente de Marathón desde 2004 a 2015, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami el 6 de octubre de 2015 cuando viajaba a tierras norteamericanas y hace dos años fue sentenciado por los delitos imputados.

En agosto del 2017, el dirigente deportivo se declaró culpable ante la jueza de la Corte Federal de Manhattan, Valiere E. Caproni de intentar realizar transacciones monetarias en propiedades derivadas del delito de narcotráfico en 2013.

Yankel publicó una carta en enero del 2018 en la que explicó su caso: "Desde hace dos años y medio vengo enfrentando una dura situación que nunca hubiese esperado, se presentaron una serie de cargos en mi contra que fueron sometidos a litigación y después de las debidas aclaraciones ha quedado pendiente un intento de transacción de Bienes Raíces en Doral, Florida que involucraba fondos de terceros provenientes de operaciones ilegales. Aunque la transacción no se llevó a cabo, ser parte de esa operación ilícita me ha ocasionado una situación legal que he tenido que asumir con responsabilidad”, dijo Yankel.