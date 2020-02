Bruno Volpi a Real España: "Estamos en casa, vamos por los tres puntos"

Marathón se prepara para el clásico sampedrano ante Real España este sábado en su regreso al Yankel Rosenthal por la jornada 6 del torneo Clausura 2020 en Honduras.

Ver más: Héctor Vargas nunca ha perdido en el Yankel ante Real España



Por su parte el delantero argentino Bruno Volpi solo piensa en estrenarse como goleador y quedarse con los tres puntos para seguir en los primeros lugares.



"Estamos con muchas ganas, preparado para lo que se viene, va a ser algo lindo, estamos en casa, vamos por los tres puntos", empezó diciendo Volpi.



Ya pasaron cinco partidos y el argentino ex Platense todavía no se estrena como goleador, pero eso lo mantiene tranquilo.





"No me lo pongo como una presión para mí, mientras el equipo gane eso me satisface, obviamente quiero golear, es mi trabajo y ayudaría el equipo, me deja tranquilo que el equipo esté ganado", comentó para el duelo ante Real España.



Aunque no descarta estrenarse como goleador en este clásico ante el vecino. "Seguro que si, sería lindo, ganar es mas importante, anotar sería un premio doble".

SE ENTRENA EN LOS CLÁSICOS

"Es mi primer clásico y estoy con muchas ganas, con Platense tuve un buen semestre, hoy es Marathón, con mi ex equipo me fue bien", dijo.



El argentino Bruno Volpi cree que Marathón llega en un buen momento, tiene tres empates y dos triunfos en los primeros juegos, además están invictos y con bue a racha ante los 'aurinegros'.



"El grupo está ilusionado, nos agarra en un buen momento, creemos que nos podemos quedar con los tres puntos", cerró.