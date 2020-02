Troglio se queja del duro castigo recibido: “Tengo ganas de ir al baño y no puedo ir”

Como una pesadilla ha catalogado el entrenador del Oimpia, Pedro Troglio, el castigo de cuatro partidos de suspensión que le impuso la Comisión de Disciplina tras la pelea con el árbitro Saíd Martínez en el juego ante Real España.

Don Pedro manifiesta que se tiene que quedar dentro del autobús en el parqueo de los estadios porque no lo dejan subir a las graderías y menos ingresar al camerino. Se queja que cuando tiene ganas de ir al baño no lo dejen entrar a los camerinos y revela una anécdota vivida.

“Tengo que volver a estar en la cancha porque no puedo estar afuera; es una locura. La verdad que no me gusta lo que estoy viviendo porque me quedo dentro de un bus metido, no puedo ir al baño del vestuario. Tengo ganas de ir al baño y no puedo ir, es muy loco”, contó Troglio a periodistas en Tegucigalpa.

Y es que la Comisión de Disciplina le prohibió el acceso a camerinos y gradas al timonel y por eso ha dirigido el preparador de porteros los partidos. El entrenador revela que le toca quedarse en el autobús y ni televisor tiene para ver los partidos.

“Que no me dejen ir al baño del vestuario es muy loco, pero que voy a hacer… Acepto no entrar. La suspensión debe de ser no entrar al campo y listo, pero que hago yo sentado en un bus, solo, con el aire prendido. Ahora voy a tener otro problema porque bien fundo el bus al estar con el motor encendido porque estar a 40 grados… además no tengo donde ver el partido. Me parece que no dirijas pero estar en la tribuna, aunque hablando por teléfono con tu esposa aunque digan que estás dando una indicación”, revela.

El argentino acepta que falló al perder el control en el juego que perdió ante Real España y por eso fue insertado en el acta por los árbitros. Ahora dice que le ha quedado como una lección y está ansioso de volver a sentarse en el banquillo y dar indicaciones.

“Me da lástima porque el entrenador tiene que estar en el estadio. Fue una equivocación mía y me hago cargo de que cometí un error. No me imaginé que fuera a pasar esto pero siento que el entrenador debe estar en el campo, y no hacerlo, es responsabilidad mía”.