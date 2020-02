Kobe Bryant: La millonaria herencia que dejó 'Black Mamba', leyenda de la NBA   

Kobe Bryant, leyenda de la NBA, falleció el pasado 26 de enero en un accidente de helicóptero junto a su hija y siete personas más, esa noticia conmocionó al mundo del deporte.

El basquetbolista era una persona ejemplar dentro y fuera de la duela y disfurtaba de su familia tras haberse retirado tras 20 años exitosos de carrera.

Este día la revistas Forbes, Kobe Bryant tenía un gran patrimonio, fruto de ello por los patrocinios con diferentes marcas,siendo el que mantenía con la marca deportiva Nike el más lucrativo, sin dejar de un lado su gran exito con los Lakers.

Gran parte del dinero que dejó 'Black Mamba' fue por su patrocinio con Nike.

Durante sus años de carrera, Bryant llegó a ganar más 56 millones de euros en una temporada en concepto de salario y por sus contratos publicitarios 37 'kilos'.



También tuvo éxito como inversionista. Mientras estaba en activo, la estrella de la NBA fundó Bryant Stibel & Co, una empresa de inversiones que financió a la empresa de videojuegos Epic Games, creadora del fenómeno Fortnite.

Luego de su retiro, 'Black Mamba' siguió ligado a Nike y firmó otros contratos como Alibaba o Mercedes-Benz ganándose el mercado chino con sus visitas al país asiático.



Con todo esto, Kobe dejó una herencia valorada en 550 millones de euros que quedan para su esposa Vanessa, sus hijas Natalia, Bianka, Capri y familia.

Los Ángeles organiza acto conmemorativo para el ícono Kobe Bryant

Los Ángeles organizará un memorial el 24 de febrero en el Staples Center en honor al ícono de la NBA Kobe Bryant, su hija Gianna y los otros siete fallecidos el mes pasado en un accidente de helicóptero, informaron este jueves medios estadounidenses.

Los Angeles Times, citando a dos fuentes no identificadas, y CNN, citando a una fuente cercana a la familia Bryant, se encontraban entre los medios que informaron sobre el homenaje, que no se había anunciado oficialmente.



Los Angeles Lakers, el club donde Bryant jugó 20 temporadas, el Staples Center y la oficina del alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, no confirmaron hasta el momento la realización del evento.



La fecha "2-24" llevaría algo de simbolismo: Bryant usó la camiseta número 24 en las últimas etapas de su carrera y su hija Gianna, de 13 años, usó la número 2 en su equipo de baloncesto de la escuela.