Yustin Arboleda: “Critican a Cristiano y a Messi, como no nos van a criticar a nosotros”

Yustin Arboleda ha estado en el blanco de las críticas tras su expulsión por doble amarilla el fin de semana en el partido ante Motagua. El ex jugador de Marathón es consciente que tiene fuerte temperamento, pero no acepta que se le apunte directamente a él por lo sucedido.

La expulsión ante Motagua: “Fue una jugada normal, de fútbol, voy a disputar la pelota, pero ya estuvo, cada partido te deja una lección y una enseñanza y ojalá que de aquí en adelante pueda seguir aportando y ayudando al equipo”.

Las constantes expulsiones en la Liga: “Siempre uno cuando suceden cosas reiterativamente uno se tiene que evaluar. En parte han sido culpa mía por reclamos excesivos a los árbitros por una y otra cosa, también hay circunstancias que a uno como jugador se le salen de la mano. Han pasado cosas que dejan mucho que pensar, pero ya estuvo, esto no es de quejarse sino mejorar. Soy consciente que tengo un temperamento bastante fuerte dentro del campo, siempre trato de ir mejorando y a medida que pasen los partidos pueda mejorar”.

Críticas comparadas a Messi y Cristiano: “Cada quien tiene derecho a pensar lo que le parezca, nosotros estamos expuesto a eso, a las críticas. Critican a Messi y a Cristiano, no nos van a criticar a nosotros… lastimosamente estamos viviendo en un mundo donde los equipos tienen más fanáticos de redes sociales que los que apoyan en los estadios. Los que critican son los que no van a los estadios, sino se escudan en un teclado, en un teléfono para criticar x o y circunstancia. Estoy tranquilo, me conozco, si estoy acá es por algo, creo que he hecho suficiente mérito para vestir la camisa de Olimpia, tranquilo, trabajando con el apoyo del cuerpo técnico porque somos una familia y tenemos que tirar todos para un mismo lado. Sabemos lo que significa estar en Olimpia y estoy a disposición de poder trabajar y aprender algo, tenemos un excelente cuerpo técnico. Las críticas que haga la gente me resbalan”.

El delantero Yustin Arboleda en sus entrenamientos con el Olimpia. Fotos Ronal Aceituno

Diferencia de Olimpia y Marathón: “Es más ignorancia de la gente, el fútbol es igual aquí o en China. El temperamento que tenga cada jugador es su problema, yo tengo mi temperamento y no me voy a comparar con nadie. La forma mía de jugar es así y no voy a hacerme expulsar cada dos partidos. Si bien la segunda tarjeta que me sacan es para amarilla pero si miran la primera que me sacan… hay cosas que la gente no las mira. En los partidos a mí me pegan y los árbitros me pitan las faltas en contra, entonces creo que mi temperamento dentro de la cancha no lo voy a cambiar porque me saquen una tarjeta, yo voy a seguir corriendo, metiendo, seguiré siendo el mismo”.

Lo que le dicen en Olimpia: “Si bien he tenido expulsiones por reclamos indebidos, la tarjeta que me sacan el domingo es por una jugada futbolera, me barro y el árbitro interpreta que es fuerza desmedida y me expulsa. El profesor no me ha dicho nada sobre ese tema, acá estamos trabajando como equipo, somos una familia y vamos a seguir creciendo”.

Mejorar su conducta: “Como lo dije desde el primer día que llegué. No hice pretemporada como la mayoría de compañeros por el corto tiempo que hubo, cada día me voy sintiendo mejor en los entrenos, a medida que pasen los partidos. En el fútbol siempre hay cosas por mejorar y si no estoy al 100% en mi parte física porque hay gente que critica sin fundamento, les pregunto; cuántas oportunidades de gol al marco he tenido y he errado. Creo que tuve una contra la UPN que me la sacó el portero y la del domingo que hice el gol. Hay gente que critica sin fundamento pero lo puede hacer, opinar lo que quiera, nosotros tenemos que hacernos oídos fuertes”.

Jugar en Olimpia: “Cada partido sea en Olimpia o en los equipos que he estado es un reto para uno como jugador. Si bien Olimpia es uno de los equipos grandes del país, he jugado en otros grandes y siempre uno como jugador va a tener ese peso cuando sale a la cancha, más uno como delantero que tiene la obligación, lastimosamente en el fútbol ganás si anotas los goles y uno como delantero tiene obligación de anotar. Si el equipo anda bien, lo individual resaltará más, estoy tranquilo, sé que la expectativa que tienen hacia mí es bastante alta y yo solo puedo prometer trabajo y los resultados van a llegar”