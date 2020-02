Javier Portillo atiza contra el DT del Vida: "El que toca a su protegido es para afuera que va"

El jugador del Vida Javier Portillo rompió el silencio y habló de la situación que vive en el club. Atizó con todo contra el técnico uruguayo Fernando Araújo, a quien acusó de tener "su protegido" en el club y de no saber de fútbol.

"Esto tiene una realidad que él (Araújo) ha escondido, por respeto a la afición y a los mismos compañeros debería hablar. Así como ha utilizado los medios para salir a cobrar, que está muy bien, porque el que trabaja necesita ser remunerado, debería decir lo realmente pasa conmigo", inició contando en entrevista al Estudio Deportivo.

Y agregó: "Aquí hay cosas que él las esconde. Ha informado ciertas cosas, pero tiene su protegido aquí. El torneo pasado, yo jugando, hubo momentos que teníamos que hablar y él no dejó hablar a jugadores como Elder Torres, a Oto (Otoniel Osorio). En su momento lo dije, que tenían derecho, el problema es que quien toca al protegido se va. Como dicen en las calles; el que toca al protegido de él es para afuera que va".

El ex jugador del Olimpia, Motagua y Real España no brindó el nombre del jugador, pero lo acusó de llevar una vida desordenada.

"He irrespetado a mis compañeros porque yo me doy cuenta que el protegido de él es un desastre en su vida privada. Se lo hice ver. Solo voy a decir que en toda zona se contrató jugadores, menos en esa para guardarle el puesto".

Vida se encuentra peleando ubicado en el tercer lugar de la tabla con 9 puntos, a uno del líder Motagua que suma 10 unidades. Algo que le alegra al "Pulgarcito".

"Sería un tonto ocultar lo que el equipo está haciendo. Pero tanto él como el protegido que tiene nos han venido a faltar el respeto. Porque hay incomodidad desde el torneo pasado, intentó controlarlo con Esdras (Padilla). Cree que me quería ir así por así, esto no puede pasar en un equipo profesional".

Portillo negó que se le adeude salarios a la plantilla. "Ya sé por dónde viene todo eso. El que ha hecho campaña de esto tiene nombre y apellido; Mario Castañeda. Pero el equipo está al día. Las letras no quitan lo imbécil que puede ser el ser humano y me tiene sin cuidado lo que diga".

Tiene pruebas de la indisciplina del "protegido" de Araújo

Portillo recalca que la molestia no es por lo que ocurre en el presente Clausura 2020 donde todavía no ha debutado.

"Aquí nos tienen que respetar. Felicito al técnico que proteja al que él trajo, pero nos ha faltado el respeto y bien lo sabe. No hablo porque no estoy jugando.

¿Actos de indisciplina dentro del Vida? Le consultaron. "Si los hay y bien lo sabe. Desde el torneo pasado. Es más, un día antes de iniciar este torneo no nos concentramos y tengo pruebas que el protegido de él estaba haciendo relajo. No me invento las cosas. Háganse la idea de qué relajos pueda hacer un futbolista".

Javier Portillo fue titular en el Apertura 2019 donde el equipo se clasificó al pentagonal final.

"Esta incomodidad estuvo desde el torneo pasado. Ni yo sé como he aguantado tantas cosas aquí. No me importa que me espere la cascada más alta, espero que con lo que hablo espero que salga y diga quien es el protegido de él y quien es el que nos ha faltado el respeto. Pero no puede venir a hacerlo de esa manera, es él y 10 más. Miremos el rendimiento del torneo pasado, partido por partido lo puedo mencionar, todos comentemos errores, pero los que él cometía, apuesto y gano, es por el desorden de su vida".

¿Quebrada la relación con el DT? "Yo me dedico a entrenar, lo hago bien y no tengo nada qué demostrarle. Son 15 años de carrera y no estoy para el retiro, puedo competir con cualquiera. En esa parte la tiene complicada, puedo mostrarle videos donde puse cuatro pases de gol, que no se metieron es por cosas del fútbol. Por rendimiento no me puede venir a achacar nada, esto se la tomó personal".

Por último, el diminuto jugador cuestionó la capacidad de Araújo como timonel.

"El problema es que creen que nos van a venir a enseñar de fútbol y está confundido, hasta me voy a atrever a decirlo; él no sabe nada,el que sabe es Augusto (Camejo), él vino a encarrilar el barco. No lo digo porque tenemos mala relación, porque incluso hablé para que no se fuera", cerró.