Diego Vázquez reacciona tras lo dicho por Pedro Troglio: “Lo entendió perfectamente”

“Diego no lo hizo por menospreciar”, fue parte de lo dicho este día por Pedro Troglio en torno lo mencionado por Diego Vázquez la tarde del jueves. Y es que el DT de Motagua aseguró que “se había cambiado el formato para que Olimpia saliera campeón”.

Eso sí, Troglio recordó que ganaron el título y lo hicieron con récord incluido. “Gracias a Dios hicieron el formato para nosotros e hicimos 44 puntos; récord, hasta eso nos regalaron”.

Horas después de estas declaraciones el argentino volvió a salir al paso y afirmó que no desmerita lo hecho por Olimpia en vueltas regulares, al mismo tiempo declaró que Pedro Troglio entendió muy bien sus palabras.

“Es obvio que todos empiezan de cero y no estoy desmeritando a nadie. Los que hicieron los 44 puntos está bien, pero en la pentagonal no. Pedro lo entendió perfectamente, yo estoy diciendo que cambiaron el formato después de 25 años porque hacía tres años y medio que Olimpia no salía campeón, eso dije y es la realidad”.

Y es que Diego Vázquez considera que algunas personas sacaron de contexto sus declaraciones, pero que él se siente tranquilo porque el mismo Troglio lo entendió.

“No estoy desmeritando a nadie, Pedro lo entiendo perfectamente. Lo que dije yo lo sostengo, yo a él lo respeto como exjugador de River y de la Selección, como técnico también”, sentenció.