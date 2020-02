María Maresma: "La ambición de volver a ver a Victoria en primera división me contagió"

Tatuada de belleza y de esplendor, así está María Maresma, la nueva mercadóloga del Club Deportivo Victoria de la Liga de Ascenso que se abre paso en el mundo del fútbol, su primera pasión desde que era una niña.

Maresma es una destacada joven ceibeña que a sus 27 años ha dado de sí para sobresalir como emprendedora, también es abogada, presentadora de televisión y relacionadora pública.

Hoy en "A Solas Con" la tenemos en entrevista, en donde reveló sus nuevos retos con el equipo jaibo, además de sus gustos y pasiones.

¿Cómo le va en el amor? Que sea ella misma quien lo cuente.

¿Quién es María Maresma?

Tengo 10 años en los medios de comunicación, empecé desde que tenía 18 años y a lo largo de este tiempo he aprendido tanto que me siento agradecida con la casa que me acogió (45 TV) y que me ha abierto tantas puertas hasta este día, por ello equipos como el Victoria han visto algo bueno en mí. Soy licenciada en derecho comercial internacional, he tenido diplomados en mercadeo (marketing digital y marketing convencional).

¿Cómo es un día a día suyo?

Inicia a las 6:00 de la mañana; soy alguien que le dice que sí a los retos y cuando me organizo puedo hacer todas las cosas que tengo en agenda durante el día. Lo primero que hago es abrir "La Pulpería" un proyecto personal que ya cumplió más del año, me siento especial de haberlo visto cumplido. Luego laboro en Techno's Design, y cierro el día en el noticiero. Trabajo más de 12 horas diarias.

¿A qué apunta tu nuevo reto en el Victoria?

Me parece genial. Es un reto profesional más en mi vida, me ha encantado ver que es un equipo unido y tiene una directiva profesional. Me gusta la manera en que está trabajando. En cuanto a estrategias y mercadeo, creo que le puedo aportar algo muy importante al equipo.

¿Es tu primer vez en el rubro deportivo?

Sí, y me emociona poder aprender más. Siempre me ha gustado apoyar cualquier cosa que tenga que ver con la ciudad de La Ceiba porque me enorgullece, soy "01-01" y Victoria es algo que pertenece a la identidad del pueblo ceibeño.

¿Qué les vas a ofrecer al Victoria?

Mucho compromiso y dedicación. El mayor objetivo es que todos se den cuenta de lo que es Victoria. Creo que el equipo tiene tanto qué ofrecer y a veces no nos damos cuenta de cosas importantes, no solo ese aspecto en la cancha, sino también lograr que se identifiquen como personas.

María Maresma posando en una de sus peculiares sesiones de fotos

¿Alguna vez te imaginaste trabajando en este ámbito?

Pues nunca me había visto en algo así, pero desde el momento en me pusieron la propuesta y vi el equipo entusiasmado, y esa ambición de volver a ver en la primera división me contagió.

Llegas sucediendo a Annie Córdova... ¿cómo ves el reto?

La verdad que Annie es una joven que le tengo mucho aprecio, entrega pasión a lo que hace, así que esperamos trabajar igual o más fuerte de lo que ella estaba trabajando para el desarrollo del equipo.

¿Cómo visualiza a este victoria en la Liga de Ascenso?

Es un equipo que está en segunda división, pero con calidad de primera. Tiene jugadores muy buenos y muchos de ellos -de los cuales no voy a mencionar nombre- son personas dedicadas, y jóvenes que cada día se esfuerzan más. Esperamos que finalmente le vaya bien y que podamos tener un clásico como se debe en La Ceiba.

María Maresma en el fútbol y en el amor

¿Fanática al fútbol u otro deporte?

Me encanta el fútbol, creo que es un deporte que no entiede de idiomas, solo de pasión y corazón. Une al mundo entero, así que disfruto y me gusta la emoción que se vive en el estadio. Ha sido inusual que asista al estadio por mucho trabajo, pero ahora tendré la oportunidad. Es bonita la experiencia de vivir esos partidos emocionantes.

¿Jugaste alguna vez?

Sí, jugaba en el equipo del colegio, pero no era algo de mi día a día. He visto el fútbol como para relajarme, solía ser defensora y solía ser raro porque era la delgadita del equipo, después de todo no era buena con los goles (risas).

¿Cómo te va en el amor?

Es una pregunta difícil. Creo que soy una persona que busca en alguien mis mismas virtudes. Que sea trabajar y ambicioso, alguien que sume y no reste. A veces en esta generación gustan reemplazar las cosas, yo busco a alguien que quiera algo para siempre.

A qué tipo de hombre le sacarías tarjeta roja: A los mujeriegos y mentirosos. Detesto la gente que no puede ser leal.

Tarjeta amarilla: A los vanidosos

Tarjeta verde: A los cariñosos y trabajadores

¿Te atreverías a dar un top de los futbolistas más guapos de Honduras?

Creo que no, sería una respuesta comprometedora (risas).

¿Algún futbolista hondureño que admires como profesional?

Admiro mucho a Marcelo Espinal, hace mucho sigo su carrera y es alguien que da el todo por el todo del equipo.



