Ramiro Martínez luego de caer ante Marathón: "No lo veo como una humillación"

Real España perdió el clásico sampedrano por marcador de 3-0 ante Marathón, resultado que para el técnico uruguayo Ramiro Martínez 'no es una humillación".

El charrúa alabó el trabajó que hizo Denovan Torres en los primeros minutos del partido, por lo que asegura que eso influyó en el resultado.

"La conclusión final es que estamos bastante dolidos por la derrota, no hay diferencia de tres goles entre ninguno de los dos equipos ni en su mejor día, hoy se dio, son de esas malas tardes que los equipos tienen y hoy nos tocó a nosotros, la contundencia del rival", fueron las primeras palabras de Ramiro.

ALABA A DENOVAN

Sobre las oportunidades que perdieron. "En los primeros 15 minutos tuvimos varias ocasiones de gol, la virtud del portero rival (Denovan), luego se abrió el partido y ellos aprovecharon, no fue sorpresa, simplemente fue la efectividad".

A Ramiro Martínez se le consultó que si cree que fueron humillados en el Yankel Rosenthal y fue contundente con su respuesta.

"Yo no lo veo como una humillación, lo veo como un resultado abultado, es demasiado para lo que son los dos equipos, a veces pasa, la palabra humillación no la utilizo ni a favor ni en contra, el equipo rival fue muy contundente, nosotros no", dijo.

También tuvo tiempo para hablar del buen juego de Edwin Solani, uno de los anotadores en el clásico, aunque asegura que no solo él tuvo una buena tarde. "Es un jugador importante, hoy mostró desequilibrio, por algo está en la Selección, no solo Solani tuvo una tarde brillante, otros también".

RÁFAGA DE PARTIDOS PARA REAL ESPAÑA

"La acumulación de partidos que llevamos es tremenda, tenemos tres más que el resto, nos está pasando factura, no hemos tenido el mismo equipo en los partidos, ahora ya están recuperados", expresó.

Marathón superó a Real España por las bandas, pero para Ramiro Martínez la cosa no fue así. "Yo no lo veo así, si nunca los hubiéramos podido parar nos habrían hecho 32 goles, las claras fueron contundente, eso en el fútbol es una virtud, nosotros también generamos, ninguna de ellas entró", cerró.