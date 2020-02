Bruno Volpi tras el derbi: “Demostramos autoridad y personalidad; eso nos pidió Héctor Vargas”

Bruno Volpi se estrenó como goleador del Marathón y su celebración fue al estilo de un baile de tango en la esquina del banderín del Yankel Rosenthal. Cuenta que su compañero Esteban Espíndola le había dicho que iba a marcar y por eso hicieron el festejo.

El delantero quedó sorprendido del colorido ambiente que se vivió en el Yankel donde reinó la armonía y todo salió como estaba planificado. Ha sido uno de esos partidos que nunca olvidará porque de entrada, le han dado la confianza y considera que lo han recibido como familia.

Volpi, el hombre que redondeó el triunfo del Marathón

¿Qué significa la celebración y a quién se lo dedicas el gol?

Primero se lo dedico a la afición que siempre estuvo conmigo, a mis compañeros, cuerpo técnico, dirigentes que todos estaban conmigo a la hora que no se me daba. Marathón es una familia y por eso uno no siente la presión porque estamos unidos, vamos por el camino de que cuando uno no puede, puede el otro y lo importante es que Marathón gane.





Los clásicos no se juegan, se ganan y ustedes lo demostraron con el dominio total.

Claro que sí, demostramos mucha autoridad, demostramos mucha personalidad; eso es lo que nos pidió Héctor Vargas e hicimos el partido como el clásico que es y lo pudimos sacar adelante.



¿Qué significó el festejo que hiciste el tiro de esquina con Esteban Espíndola?

Es un festejo que habíamos armado con 'Espi' ,que estamos allí mucho tiempo juntos, entrenamos juntos, vamos al gimnasio juntos… y bueno. Lo habíamos charlado y hoy me dijo; hoy se te abre el arco y hacemos un festejo… y salió el que hicimos, quedó allí.



¿En qué fueron superiores a Real España?

Creo que en el tema de la presión alta, el tema de manejo de la pelota que cuando tuvimos la oportunidad lastimamos y a partir de eso pudimos tirar el equipo para adelante.



Se dieron cuenta que tirando balones arriba era complicado romper la defensa alta de Real España y los goles que hicieron fue rompiendo por las bandas.

Solani es un arma letal que tenemos, ese enano es muy rápido y a los defensas grandes los hace sentir, el profe los sabe manejar bien y por suerte abrimos el cero y después de eso jugamos con la desesperación de ellos y lastimamos cuando teníamos que lastimar.