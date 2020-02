VIDEO: La increíble falla de Oribe Peralta que muestra la triste realidad de Chivas en la Liga MX  

Oribe Peralta fue uno de los grandes protagonistas de la última derrota de la Chivas en la Liga MX. El Rebaño perdió 3-0 de visita ante los Tigres.

El delantero azteca tuvo una clara oportunidad de gol para descontar en el marcador cuando iban 2-0, pero increíblemente la falló y eso generó muchos comentarios en redes sociales.



"Lamentable", "Retírate ya Oribe", son algunas de las palabras que se leen en redes sociales tras la falla de Oribe Peralta en el estadio Universitario de Nuevo León.

La reacción de Oribe tras la falla

Luego del partido el delantero del Rebaño dio la cara y se enfrentó a la prensa mexicana que no dudó en preguntarle sobre esa acción que no pudo concretar.





“Me equivoqué como cualquier persona, no pasa nada, esto es fútbol y la verdad que en mi carrera he tenido muchas fallas como esta y esto no me hace mejor ni peor, yo no conozco una persona en el mundo que no se equivoque", fue lo que dijo Peralta tras el partido.

¿Comienza la crisis en Chivas?

Con tres partidos sin ganar y la eliminación en la Copa a cuestas, el Guadalajara visitará a los Tigres el fin de semana cuando se dispute la quinta jornada del torneo Clausura-2020 del fútbol mexicano.



De cara a este compromiso, Luis Fernando Tena, director técnico de las ‘Chivas’, está consciente de que la crisis de resultados está muy próxima. "Si perdemos va a crecer la presión, pero pensamos en dar un gran partido contra uno de los mejores planteles de México", dijo el entrenador mexicano.



El adiestrador del ‘Rebaño’ consideró que la visita del sábado al estadio Universitario implica un alto grado de dificultad porque "tiene uno de los mejores planteles, un extraordinario director técnico y un estilo definido: ¡es el equipo de la década!".



Además, el 'Flaco' Tena consideró que los Tigres perdieron la jornada anterior ante Pachuca: "serán durísimos, no vienen de su mejor partido, se van a tener que reivindicar en su estadio".



El Guadalajara llegará a este partido con seis puntos mientras que los felinos cuentan con cuatro unidades.