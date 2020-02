Los 14 ganadores de los Premios Diez 2019; Jonathan Rubio, el gran triunfador

Por cuarto año consecutivo, Diario Diez vuelve a lucirse a través de los Premios DIEZ galardonando a los mejores deportistas que durante un año mostraron constancia, disciplina y sobre todo éxito.

Keylor Navas siendo por tercera vez el Mejor Futbolista de Centroamérica y Jonathan Rubio adjudicándose dos preseas en su primera aparición, son la grandes ganadores de los Premios Diez en su cuarta edición.

Rubio, figura de la actual Selección de Honduras y representante catracho en Tondela de la primera división de Portugal, se erigió como el más premiado con los cetros de Mejor Jugador de la H y Mejor Legionario.

Jonathan Rubio decidió que estos dos trofeos fueron entregados a sus abuelos a quienes les guarda mucho amor. Foto Neptalí Romero

En un bombo de destacados deportistas donde Teófimo López dominó con mano de hierro la categoría de Mejor Deportista Hondureño con un 71% de los votos, los Premios Diez 2019 han vuelto a enaltecer la labor de grandes atletas.

Teófimo, campeón mundial de boxeo en peso ligero, arrasó en una rama en la que competía con grandes exponentes de la talla de Mauricio Dubón (19%), actual jugador de Gigantes de San Francisco en Grandes Ligas.

Por primera vez DIEZ ha decidido entregar el trofeo a la Mejor Trayectoria, elegido por su staff de periodistas al igual que el de máximo exponente del fútbol centroamericano, hace acto de presencia por primera vez en cuatro años y tuvo en Carlos Pavón al condecorado.

El goleador histórico de la Selección Nacional, Carlos Pavón, muy emocionado recibió este hermoso detalle en Miami.

Pero algo que es imposible de no destacar es la gran cantidad de votos que tuvieron las categorías de Mejor deportista Femenina y Mejor Jugador Joven, en las cuales Gabriela Navas (37%) y Carlos Pineda (46%) fueron los más votados.

Fue increíble la paridad existente en el premio al futbolista joven más destacado, puesto que Pineda derrotó a Denil Maldonado, actual central del Pachuca mexicano, apenas por un margen porcentual de 4%.

Jonathan Rougier, portero argentino de Motagua, se llevó los honores en la categoría de Mejor Jugador Extranjero de la Liga.

Jonathan Rougier y su gratitud: "Contento porque es un lindo halago, un mimo para el corazón".

KEYLOR SIGUE SIENDO REFERENCIA

El portero costarricense del PSG francés, Keylor Navas, recibió a DIEZ en París y continúa agrandando su leyenda al obtener nuevamente el cetro como Mejor Futbolista Centroamericano.

Es la tercera vez que el ex meta de Real Madrid se agencia la estatuilla. Únicamente el panameño Román Torres, en 2018 que clasificó a su país a su primer Mundial, el de Rusia, le ha quitado dicho honor desde la instauración de los Premios Diez.

Diario Diez viajó hasta la ciudad de París para encontrarse con el arquero costarricense Keylor Navas para entregarle este galardón que por tercera vez lo gana-

La Liga de Ascenso también tuvo un espacio muy especial en los Premios Diez 2019 por intermedio de César García, un futbolista cuyo presente está marcado por una dura lesión que frustró su fichaje por Victoria.

El ex Real España hizo más goles que nadie el año pasado pese a no ser una delantero precisamente. Lo hizo posible con San Juan de Quimistán, club al cual llegó después de otro gran torneo con un ex primera, Atlético Choloma.

Marcelo Canales, ahora en Motagua, se agenció el galardón del Mejor Gol del Año cuando vestía la camisola del Vida.

LOS 14 GANADORES DE LOS PREMIOS DIEZ



1. Chica Fitness

Jennyfer Fúnes 52%

2. Mejor Deportista Femenina

Gabriela Navas 37%

3. Mejor Deportista Masculino

Teófimo López 10149 71%

4. Mejor Futbolista Joven

Carlos Pineda 46%

5. Mejor Árbitro de Liga Nacional

Melissa Pastrana 49%

6. Mejor Gol del Año

Marcelo Canales 34%

7. Mejor jugador de la H

Jonathan Rubio 45%

8. Mejor Jugador Extranjero

Jonathan Rougier 47%

9. Mejor Jugador de la Liga

Juan Ramón Mejía 31%

10. Mejor Legionario Hondureño

Jonathan Rubio 63%

11. Mejor técnico de Liga Nacional

Pedro Troglio 53%

12. Jugador Más Valioso Liga de Ascenso

César García 30%

13. Premio a la Mejor Trayectoria

Carlos Pavón (Elegido por staff de DIEZ)



14. Mejor Futbolista de Centroamérica

Keylor Navas (Elegido por staff de DIEZ)