Ramiro Martínez recibe voto de confianza del presidente del Real España

Real España empata o pierde en el Torneo Clausura 2020, así es el camino en el que marcha el cuadro sampedrano con el entrenador uruguayo Ramiro Martínez quien comienza a recibir cuestionamientos del público por la forma de jugar de su equipo.

El sábado terminó siendo una tarde negra y para el olvido para los españolistas ya que sucumbieron de forma humillante en el estadio Yankel Rosenthal después que Marathón los humillara ganándole 3-0 y el público en las gradas gritara pidiendo otro equipo producto del baile que les daban.

En conferencia de prensa el DT Ramiro Martínez aceptó la superioridad del rival y lo calificó como una mala tarde, pero trata de rescatar lo positivo y no cae en que su fue humillante o no.

"Yo no lo veo como una humillación, lo veo como un resultado abultado, es demasiado para lo que son los dos equipos. La palabra humillación no la utilizo ni a favor ni en contra, el equipo rival fue muy contundente, nosotros no", expresó.

Martínez atribuye el mal rendimiento a "la acumulación de partidos que llevamos es tremenda, tenemos tres más que el resto, nos está pasando factura, no hemos tenido el mismo equipo en los partidos, ahora ya están recuperados", expresó.

RESPALDO DEL PRESIDENTE AURINEGRO

Pese a que ganaron la Copa Premier Centroamerica pasándole por encima a Olimpia en una serie de tres partidos, el rendimiento del Real España este torneo sigue sin convencer a su gente, pues suma tres partidos ganados e igual cantidad de derrotas sumando 9 puntos que lo mantienen siempre en los primeros lugares, son cuartos pero al término de la jornada 6 podrían caer al quinto o sexto puesto o bien mantenerse cuartos.

El presidente Elías Burbara tras la derrota trata de darle vuelta a la hoja y le ha dado respaldo a su equipo. "Estamos analizando todo, conclusiones para insumo interno.... a levantarnos como sea el miércoles. Respaldo total a cuerpo técnico y jugadores", manifestó a través de redes sociales.

La Máquina buscará levantarse a mitad de semana cuando reciba en el Morazán al Real de Minas a las 7:00 de la noche.