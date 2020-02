Keylor Navas agradece el Premio DIEZ; habla de Honduras y recuerda a Carlos Pavón y Tyson Núñez

Estaba sentado en el Café 'La Taverne', ese de ventanas amplias y con marcos de metal industrial negro, ese con unas sexis cortinas rojas que evocan la mejor época de Moulin Rouge y Crazy Horse.

Estaba ahí, sentado frente a una copa de merlot, en esa bohemia esquina entre los boulevares des Italiens y rue de Taitbout, en pleno barrio parisino de Ópera.

La llegada fue caótica, entre la pérdida y recuperación posterior de mi billetera y documentos. Al tenerlos ya conmigo, me merecía un trago, como excusa perfecta para abrir la agenda -más bitácora de viajes que otra cosa- y comenzar a revisar las preguntas y la forma de cómo encarar la entrevista con Keylor Navas.

Los apuntes del Jefe de Redacción de DIEZ, Nahún Aguilar, eran certeros. Preguntas sobre el premio y sobre su relación con Honduras a nivel país, su visión del fútbol y jugadores hondureños.

Ahí teníamos el gancho y los temas fuertes. "Necesitamos muchas imágenes de todo Enzo, del back stage, de la entrevista y fotos en primer plano de Keylor". Yo al leer las indicaciones de mi amigo y colega Nahún me sentía como Mandrake, el Mago, sacando el conejo del sombrero.

Porque en situaciones periodísticas límite, como estas, mano a mano ante un tipo como Navas, en la élite en que vive, hay que estar fino, fino. En todo. No hay margen de error. Ya el jefe de prensa nos había adelantado que sería todo rápido porque "no estamos dando entrevistas a ningún medio, pero estamos haciendo una excepción".

Pero, la realidad era que teníamos algo más de ocho minutos para hacer todo. ¿Qué es todo? Todo. Todo.Todo... La entrevista, fotos, video y lo más importante, la entrega del premio DIEZ al 'Mejor Futbolista Centroamericano' de 2019.

No por mala gestión, porque fue perfecta. Se gestionó desde San Pedro Sula y fue aceptada de inmediato por el Departamento de Comunicaciones del PSG. Tampoco se debió a la poca voluntad de las partes. Es que la realidad de los compromisos deportivos, profesionales y comerciales de los clubes de Europa hoy son así, todo es flash y va de prisa.

Keylor Navas recibió con agrado su tercer Premio Diez y poso para el lente de DIEZ con mucha alegría. Su humildad es grande y asegura darle el mismo valor a todos sus trofeos individuales

Ya tener ese momento con Keylor y su foto, más sus palabras tomando el premio de DIEZ, era un golazo. Entonces, había que generar las preguntas adecuadas para lograr no frases hechas, sino títulos... Pero todo empezó muy temprano ese lunes.

La noche anterior la terminé muy temprano, no porque no quisiéramos seguir hablando de fútbol, ya que justo en el bar estaban pasando un partido del Barcelona en La Liga.

Queríamos seguir ahí en el bar desarticulando el último partido en la banca culé de Ernesto Valverde. Ahí estaba yo y mi francés arcaico y dos franchutes con inglés arcaico. Más las dos muchachas de la barra, todos, ahí estábamos analizando el partido de Messi, el gol de Griezmann, el coraje de Vidal.

Hasta que comenzaron cada uno a presentarse. Y me tocó a mi...

"Soy periodista, vine para entrevistar mañana a Keylor Navas para el diario DIEZ de Honduras".

Los tipos no creían, hasta que les tuve que mostrar el Instagram y una que otra entrevista que hice antes... Sin afán de agrandarme pero con el objetivo implacable de hacerme valer como opinólogo futbolero, en esa tertulia entre merlot y unos Lucky Strike comenzaron a pautearme -todos- preguntas posibles.

"¿Ronaldo o Neymar?... ¿Por qué salió de Madrid?... ¿Culpa de Florentino?", debo reconocer que todas era muy buenas preguntas, periodísticamente interesantes, pero en la praxis no aplicables a nuestro objetivo mediático en este viaje en donde el foco es Honduras, Diez y el fútbol catracho. "David Suazo", me dijo uno apoyado en el bar... "¡Qué jugadorazo en el Inter y Cagliari!"... "Lozano, en Barcelona lo vi jugando con un central francés", recordó otro cuando vino el dueño del bar a las 21 horas y nos dijo: "Hoy es domingo, amigos, cerramos temprano".

Desde esas frases locas de mis pseudoamigos en 'La Taverne' llegó al otro día, el despertador, el metro en estación Ópera y el tren en la parada Champs Elyseés para tomar el RER A rumbo a Saint Germain En-Laye. Casi una hora de viaje y me encontré con Charles Chevillard, el capo de la fotografía de perfil y retrato, para mí un genio.

Capta el momento. "Es un desafío Enzo, tener que fotografiar todo rápido y en pocos minutos", y lo hizo, como el mejor regate de Neymar, como el mejor sprint de Mbappé... como la mejor tapada de Keylor.

En extenso diálogo con el corresponsal de DIEZ en Europa, Enzo Olivera, el costarricense Keylor Navas respondió algunas preguntas relacionadas a Honduras, su gente y sus futbolistas

LA ENTREVISTA CON KEYLOR NAVAS

¿Qué significa recibir por tercera vez el trofeo como Mejor Futbolista Centroamericano en esta cuarta edición de los Premios Diez?

Me siento muy feliz, agradecido con Dios porque es una oportunidad muy bonita que me tomen en cuenta y valoren mi trabajo, eso siempre es de agradecerlo porque uno siempre se esfuerza y trabaja para hacer las cosas a un alto nivel y cuando lo ve recompensado con un premio uno lo agradece muchísimo.

Para que le sirva de inspiración a los jóvenes... ¿Qué fue lo más duro que pasó para llegar a un nivel 'top' como en el que está hoy y qué le ha hecho llegar tan lejos? Porque en el fútbol, no solo el talento es suficiente.

Siempre pedirle a Dios mucha salud, porque con la salud uno ya tiene que aprovechar el don que Dios le ha dado de luchar, interponerse y tratar de salir adelante... Cuando era pequeño tuve mucha gente que me ayudó muchísimo, gente que en ese momento sirvieron como una herramienta para que yo esté donde esté hoy en día; siempre hay que valorar eso, ser una persona agradecida con toda esa gente, pues yo creo que el trabajo es el que siempre nos respalda.

nzo Olivera y Keylor Navas charlaron de varios tópicos de actualidad, mismos en los que salieron nombres como el de Carlos Pavón, Tyson Núñez y Antony 'Choco' Lozano.

¿Dónde guarda Keylor Navas sus trofeos, en casa en Costa Rica? ¿Cuál es el más importante que ha obtenido?

En mi casa en España tenemos un museíto donde tenemos todo guardado, cada premio es igual de importante, todos tienen su espacio y un recuerdo muy lindo para mí, forman parte de mi carrera y todos los recuerdo con mucha alegría siempre.

Keylor, eres una estrella que se mueve alrededor de otras, acá en París y en su momento en Real Madrid, ¿cómo mantener los pies en la tierra en medio de tanto lujo, viajes, estadios, cosas y momentos especiales? ¿Qué le puede decir a aquellos futbolistas centroamericanos que a veces se marean mucho y, pese a tener talento, se les va la carrera?

Más que pensar en lo que hacen otros siempre he tenido a Dios de primero en mi vida y eso ha sido lo más importante, he sido consciente de que hay que disfrutar cada momento al máximo pero también tengo muy claro que en el fútbol un día estamos y otro ya no, entonces hay que disfrutar pero con tranquilidad, dándole gracias a Dios por cada momento lindo y cada cosa en que le permite cumplir un sueño y hacerlo realidad. Pero el tiempo pasa, el fútbol en algún momento se va a acabar y uno debe saber eso; no veo por qué tener una vida como futbolista y otra después de futbolista, la personalidad de uno debe ser la misma siempre.

Keylor Navas recordó a Choco Lozano, jugador hondureño que juega en España. El catracho le anotó en el estadio Morazán en la eliminatoria rumbo a Rusia 2018. También se enfrentaron en La Liga

¿Si le mencionan a Honduras qué es lo primero que le viene a la cabeza? ¿Cuál es el mejor jugador hondureño que vio en su carrera?

Para mi el pueblo de Honduras siempre que he ido me ha tratado con muchísimo cariño, igual cuando estaba en Costa Rica, que jugaba ahí... La gente en Honduras es muy amable, es un país que se parece a Costa Rica en que la gente es muy sociable y siempre está dispuesta a ayudar; he ido también a jugar fútbol, algunos partidos bonitos y otros no tanto. Tengo muy buenos recuerdos de su gente y jugadores, Honduras ha tenido grandísimos jugadores como (Carlos) Pavón y Tyson Núñez, en la actualidad el 'Choco' Lozano; creo que hay mucho talento, podría decir muchísimos pero creo que son jugadores que han marcado una historia para su país, tanto en la Selección y creo que hay jóvenes que tienen un potencial muy grande y si luchan por sus sueños pueden llegar algún día a estar en grandes equipos; motivarlos a que luchen y sigan luchando por sus sueños.