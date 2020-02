Héctor Castellón se sincera: "Tenemos que dejarnos de pajas, nos metieron cinco y me duele"

Héctor Castellón, técnico de Honduras Progreso, ha salido cabizbajo después que Motagua les pasara por encima y los humillara 5-0 en la goleada más escandalosa en lo que van de este torneo Clausura.

El estratega analiza lo que pasó en el partido y cree que hubo varias circunstancias que desencadenaron esta goleada en su contra.

"Dimos una fea cara y hubo dos partidos; en el primer tiempo competimos bien, pero en el segundo nos volvimos locos y Motagua nos castigó. No pudimos y fue nuestra peor versión, no es el equipo nuestro y ellos nos ganaron merecidamente", inició diciendo en su conferencia.

TABLA DE POSICIONES DEL CLAUSURA 2020

Roberto Moreira ha sido la gran figura de la tarde marcando triplete al Honduras Progreso.

"Se nos lastima Yeison Palacios, creímos que lo podíamos tener, pero en la prueba que le hicimos no se pudo, entonces jugó Dylan Andrade, pero desafortunadamente también se nos lesiona e hicimos un cambio obligado y quizá es el momento donde se parte el equipo porque entra Jorge Zaldivar y de todos es conocido que viene de un año sin jugar, está totalmente fuera de ritmo y hoy fue clarísimo", reflexionó.

Aún en la derrota, Castellón destaca algunas cosas del Honduras: "Hoy me da pesar porque algunos futbolistas lucharon como Yaudel Lahera y Darvis Argueta que jugaron bastante bien, cumplieron bien, Urbina compitió por la izquierda y hoy Motagua nos gana el partido no con las jugadas clásicas de ellos, sino con errores individuales que pudimos haber resuelto de forma más fácil".

¿El 5-0 refleja lo que se vio en la cancha? "Acá no nos podemos pajear, un 5-0 es un 5-0 y no hay que darle muchas vueltas esto, pero en otras circunstancias hubiésemos sido un mejor sparring para Motagua, pero acá nos tenemos que dejar de pajas, nos metieron cinco y me duele", cerró.