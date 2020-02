Diego Vázquez terminó molesto con la Liga al prohibirle a su hijo celebrar los goles con él

Después de la victoria 5-0, el técnico del Motagua, Diego Vázquez, analizó el partido y se mostró cómodo por el rendimiento de su equipo, pero a la vez expresó el malestar que tuvo por la postura de las autoridades de la Liga Nacional.

Al analizar el encuentro, Vázquez considera que fue justo ganador. "Tuvimos un gran partido en los dos tiempos con llegadas, mucha amplitud, manejando bien los momentos del partido, salvo una que tapó Rougier, pero después sufrimos muy poco y generamos mucho. Es un equipo que nos tiene acostumbrado a este tipo de partidos en el Nacional. Esperamos seguir por este camino".

VER: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL

En cuanto al sistema de juego, manifestó: "Depende el rival, pero ya habíamos hecho un buen clásico con dos volantes de marca, entonces por eso repetimos".

El timonel de los azules destacó el poder ofensivo que cuenta y dijo: "Tener jugadores de ese tipo de jerarquía, tanto Gonzalo que dio una asistencia en el primer gol y Rubilio que le quedaron dos y una fue gol. Tener delanteros de jerarquía es positivo y hoy estuvieron todos bien".

Además destacó: "Me gustó bastante y tendré que revisar el partido pero cometimos pocos errores y después manejamos todo hasta el balón parado".

MIRA: ASÍ SE JUGARÁ LA JORNADA 7 DE LA LIGA NACIONAL

La gran cantidad de goles marcados es un punto clave que maneja el timonel del conjunto azul. "Es sumamente importante (goles) porque el torneo pasado nos quedamos por dos goles y entonces son importantes en todos los torneos. Hay una pregunta para Said, por qué no dio tiempo, qué tiene que ver que vayas ganando, además, tenía que haber expulsado a Delgado y no lo hizo".

DIEGO SALIÓ MOLESTO CON LA LIGA NACIONAL

El celebrar los goles en grupo ha sido una moda y normalidad para los azules, donde el timonel de los azules lo hacía con su cuerpo técnico y la incorporación de su hijo Matías, pero esta tarde se le prohibió algo y le molestó.

"La otra molestia es y les quiero preguntar a los de la Liga Nacional con mucho respeto vino Yescas a decirme que mi hijo Matías no podía celebrar los goles. Si supuestamente estamos promoviendo que la familia venga a los estadios a promover la paz, viene el comisario a decirme que lo llaman de San Pedro Sula que mi hijo no puede celebrar los goles. A quien le hace daño que un niño de 13 años celebre el gol con su padre, se da en todos lados. Que me expliquen eso con todo respeto".

Y agregó. "Sé que a alguien le molesta, no sé de qué color es la camisa, pero es solo una pregunta, no una polémica. Sería bueno que lo pregunten y lo aclare la liga cuál es la molestia al igual que tienen que aclarar muchas cosas más".