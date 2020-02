Premios Oscar 2020: Lista de todos los ganadores de la 92 edición de los Oscar

La surcoreana "Parásitos" hizo historia este domingo al convertirse en la primera película en habla no inglesa en ganar el Oscar a mejor película, el más importante de la noche.



La comedia negra, que sigue a una familia pobre que se infiltra en un hogar rico, en una mirada casi universal al abismo de clases cada vez más amplio, sumó un total de cuatro estatuillas, incluida la de mejor filme internacional y mejor director.

La estadounidense Renée Zellweger ganó el domingo el Óscar a mejor actriz por su interpretación de la leyenda de Hollywood Judy Garland en la película biográfica "Judy".

Zellweger, que se alzó con el segundo Óscar de su carrera tras recibir la estatuilla a mejor actriz de reparto por "Regreso a Cold Mountain" en 2004, venció a Cynthia Erivo ("Harriet"), Saoirse Ronan ("Mujercitas"), Scarlett Johansson ("Historia de un matrimonio") y Charlize Theron ("El escándalo").

Emocionada, al recibir el premio, Zellweger tuvo palabras de agradecimiento para Garland, la actriz y cantante estadounidense nacida en 1922 y fallecida en 1969 que nunca recibió un Óscar en las categorías de actuación

GANADORES EN LOS PREMIOS OSCARS 2020

MEJOR PELÍCULA

"Parásitos"

MEJOR DIRECTOR

Bong Joon-ho, "Parásitos"

MEJOR ACTOR

Joaquin Phoenix, "Joker"

MEJOR ACTRIZ

Renée Zellweger, "Judy"

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Brad Pitt, "Había una vez en Hollywood"

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Laura Dern, "Historia de un matrimonio"

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

"Parásitos" (Corea del Sur)

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

"Toy Story 4"

MEJOR DOCUMENTAL

"American Factory"

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

"Parásitos", Bong Joon-ho, Han Jin-won

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

"Jojo Rabbit", Taika Waititi

MEJOR BANDA SONORA

"Joker", Hildur Gudnadottir

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

(I'm Gonna) Love Me Again, de "Rocketman"

MEJOR CORTO ANIMADO

"Hair Love"

MEJOR CORTO DE ACCIÓN

"The neighbors' window"

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

"Learning to Skateborad in a Warzone (if you are a girl)"

MEJOR FOTOGRAFÍA

"1917"

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

"Había una vez en Hollywood"

MEJOR VESTUARIO

"Mujercitas"

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

"1917"

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

"Ford v Ferrari"

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

"1917"

MEJOR EDICIÓN

"Ford v Ferrari"

MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO

"Bombshell"