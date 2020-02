Carlos Tábora: "Hemos sumado un punto más y seguimos siendo más fuertes"

El Dt de Real Sociedad, Carlos Tábora compareció este domingo en conferencia de prensa con un semblante de felicidad tras el empate 2-2 ante Olimpia en la sexta jornada del Torneo Clausura 2020.

En palabras del timonel "Fue un juego intenso y complejo por la naturaleza del rival, por volver a nuestra en casa en donde seguimos siendo contundentes sumando puntos. Duele que después de tener el partido a favor, luego vayas perdiendo. Pero la segunda anotación de Olimpia, es algo que ya teníamos hablado, las salidas son por las bandas, eso fue mi incomodidad".

Y agregó: "A Olimpia no le puedes perdonar nada. En lo demás estoy contento con las ideas y volumen de juego. Escuché que Real Sociedad está feliz por el punto, pero estamos felices porque estamos sumando y le hemos jugado a Olimpia de tú-tú.

Sobre el accionar de los merengues en el terreno de juego, Tábora comentó que "Yo no sé si Olimpia nos menospreció, pero lo de Danlí nos golpeó mucho, porque se hicieron unas situaciones dentro de la competencia que no son las correctas y en las cuales he asumido mis responsabilidades".

Bayron Méndez celebra su anotación junto a sus compañeros.

En lo demás fue claro en que "hemos sumado un punto más y seguimos siendo más fuertes. Este no es el equipo del campeonato anterior, no se olviden que agarramos este equipo con dos puntos al cual ya daban por descendido. Este equipo la está peleando y no está fácil, pero no es el mismo Real Sociedad".

Y añade: "Si es por este partido no podemos calificar a Real Sociedad, son apenas seis juegos de un equipo que daban por descendido, a un equipo que le tiraban la carga".

Finalmente, guardó lugar para elogiar a Bayron Méndez, quien le resolvió el encuentro en los últimos minutos del partido con su anotación de tiro libre.

"Estoy contento con lo de Méndez, esa es la calidad que tiene que demostrar. Hoy jugó con una inflamación en el tobillo, estamos contentos porque nos salvó el partido", cerró.

