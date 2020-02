Dele Alli publica un ofensivo vídeo sobre el coronavirus y le acusan de racismo

Millones de personas en China regresaron este lunes al trabajo después de unas vacaciones prolongadas por el gobierno para frenar la propagación del nuevo coronavirus, que ha causado más de 900 muertos en el país y obligó al presidente Xi Jinping a mostrarse por primera vez en público con una máscara.

Al menos 40.000 personas en China continental han sido infectadas por el virus, que se cree que surgió a finales de 2019 en un mercado de la capital de la provincia de Hubei, Wuhan.

En medio de la preocupación a nivel mundial, un jugador del Tottenham de Inglaterra ha causado la polémica por un video que ha publicado en sus redes sociales.

Dele Alli, gran estrella de los Spurs, ha sido el protagonista. Y es que el inglés se burló de una persona de nacionalidad china sin importarle lo que está sucediendo en el país asiático.

“¿Corona qué...? Por favor, escuche con volumen”, publicó Dele Alli en Snapchat grabándose con un el hombre asiático de fondo.

Pero no fue solo eso, Dele Alli, jugador del Tottenham, subió una segunda parte del video donde dijo: “Este virus tiene que ser más rápido que eso para atraparme”, remarcó junto a un jabón para lavarse las manos.

TUVO QUE PEDIR DISCULPAS

Horas después, Dele Alli publicó un vídeo en Weibo, red social china, para pedir perdón por su ofensivo video, donde fue tildado de racista.



En Inglaterra no perdonan a Dele Alli por su video ofensivo sobre el coronavirus. Lo acusan de ser racista.

“Quiero disculparme por el vídeo que publiqué en Snapchat. No fue gracioso. Me di cuenta de eso inmediatamente y lo eliminé. No es algo de lo que se deba bromear. Mando todo mi amor, pensamientos y oraciones para todos en China”, expresó.

EN TIERRAS JAPONESAS

Otras 65 personas, entre pasajeros y tripulantes, a bordo del crucero "Diamond Princess" frente a Yokohama (cerca de Tokio) dieron positivo al nuevo coronavirus, informó este lunes el ministerio de Salud japonés.

Esta cifra eleva a 135 el número de individuos infectados (entre ellos un argentino) en este crucero, actualmente en cuarentena, y con unas 3.700 personas a bordo.

El crucero llegó hace una semana al puerto de Yokohama, al suroeste de Tokio, con unos 3.700 pasajeros y miembros de la tripulación.

"Tenemos los resultados de los análisis de 103 personas y 65 dieron positivo al nuevo coronavirus", indicó en un comunicado el ministerio de Salud, sin dar más detalles.

El operador del crucero dijo de su lado que 66 personas más dieron positivo, la mayoría de ellas japoneses, pero también australianos, filipinos, un canadiense, un británico y un ucraniano. No se aclaró de inmediato la discrepancia entre esta cifra y la del ministerio de Salud.

El confinamiento en el crucero podría prolongarse hasta el 19 de febrero.

Al comienzo las pruebas se limitaban a personas con síntomas o que entraron en contacto con un pasajero que había desembarcado en Hong Kong y que fue diagnosticado con el virus.

Posteriormente se extendieron a las personas vulnerables a bordo, en particular aquellos que habían estado en contacto con los nuevos casos de contagio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió el viernes a Japón que tome las medidas necesarias para ayudar a los pasajeros del "Diamond Princess", incluidas las de apoyo psicológico.