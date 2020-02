El hijo de Lionel Messi que más se parece a Antonela Roccuzzo, ella misma reveló la imagen

Antonela Roccuzzo ha revelado este día en sus redes sociales una fotografía que llamó poderosamente la atención de sus millones de seguidores.

La argentina colgó una imagen de su infancia con la frase “@sofia­_abriata desde los 3 años. Amigas para siempre”, donde aparece junto a su íntima amiga.





Lo sorprendente de esta captura de Antonela Roccuzzo, es el parecido que tiene con uno de sus tres hijos, Ciro Messi. Ambos lucen con color de pelo negro, oscuro y rizos.





El pequeño es el más consentido por ahora, pero no dejan de prestarle atención a sus otros dos 'nenes', Thiago y Mateo, este último el más tremendo de la familia de la 'Pulga'.



El pasado cinco de enero, Antonela defendió a su pequeño Ciro tras recibir un fuerte mensaje donde se burlaban de él porque no apareció en la gala del Balón de Oro donde Messi fue premiado. Este usuario dudó de la existencia del bebé.

Así fue el mensaje enojado de Antonela

“Obviamente, no puedo esperar más porque si hay gente tan IDIOTA como vos para hacer este tipo de comentarios sobre un bebé, no tendría que sorprenderme. Pero te juro que me cuesta entenderlo que haya gente tan estúpida. No entiendo tu sentido del humor pero cuando hablás de niños tendrías que ir con más cuidado”, finalizó.