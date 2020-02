Pedro Troglio sobre su Premio Diez: "Me encantó, irá al museo que tengo en casa"

Pedro Troglio no solo es un ex mundialista con Argentina, también fue el gestor de que Olimpia cortara una sequía de más de tres años sin salir campeón en Honduras.

El timonel argentino encumbró al albo en el Apertura 2019, mismo en el que rompió un récord de puntos logrados que tenía el club albo en vueltas regulares de la Liga SalvaVida.

Por este enorme logro, los seguidores de DIEZ creyeron que nadie merecía más el trofeo en la categoría de Mejor Técnico de la Liga Nacional y arrasó con un 53% de votos, un 20% más de lo logrado por Diego Vázquez.

"Es un placer, una satisfacción enorme. Uno trabaja para esto y para que el equipo gane, pero si después hay un mimo (premio), bienvenido sea", dijo muy feliz el subcampeón mundial argentino.



Así de contundente fue la victoria de Pedro Troglio en la categoría de Mejor Técnico de la Liga Nacional. 20 puntos de margen porcentual tuvo sobre su compatriota Diego Vázquez, es decir 53% contra 33%.

Troglio destacó que "es mi primer semestre en el país, haber logrado el campeonato y este reconocimiento es una satisfacción muy grande que te obliga a mejorar ya que vendrán momentos lindos, feos y hay que tratar de estar siempre de pie para hacer un buen papel".

Al momento de la entrega del galardón, el DT merengue se mostró muy contento y adelantó el lugar especial que tendrá: "Me encantó el premio, la verdad que está precioso e irá al museo que tengo en casa. Ahora que mi mujer llegue lo vamos a mandar para Argentina".

Vivió grandes momentos como jugador, imposible no destacarlo. Ahora que es estratega y recibe cada galardón lo disfruta de una manera especial.

LOS 14 GANADORES DE LOS PREMIOS DIEZ

"Los momentos lindos en el fútbol no son tantos y los pocos que tenemos, hay que aprovecharlos y tenerlos en un museo. Hice un museo de camisetas, trofeos, medallas y este va para ahí también", añadió en su agradecimiento.

Troglio al momento de darle un beso al Premio Diez como Mejor Técnico de la Liga. El timonel argentino de Olimpia lo tomó con mucha alegría.

Resalta pasajes de su carrera que compara, en alguna medida, con esta obtención: "Los momentos en el fútbol son pocos, yo jugué 20 años, gané siete u ocho títulos. Como entrenador este es mi tercer título y dirijo hace 14 o 15. Hay que aprovechar los momentos y este es un lindo momento", expresó.

A la gente no duda en mandarle un mensaje de gratitud: "Lógico que en esa pelea votan los olimpistas y es una pelea importante. Imaginaba tener este galardón por el hecho de haber salido campeón, haber hecho un récord de puntos. Pero esto es solamente por este semestre y ahora se renuevan las expectativas y hay que volver a conseguirlo", lanza con ilusión.

Reconoce que salir campeón con los leones no fue fácil y, en este segundo campeonato, está viviendo en carne propia el hecho de querer repetir y tener mayor oposición. "Me siento contento y feliz, pero ha sido un semestre duro, difícil, pero terminó siendo espectacular en cuanto a todo lo que hemos conseguido", dice.

Sin quitar el dedo del renglón recuerda que, por "ahora estamos en una nueva pelea, donde la realidad es distinta, pero tampoco es que el inicio del torneo anterior había sido espectacular, pero con la necesidad de recuperarnos y medianamente pelear este título también".

Carlos Castellanos, periodista de Diez, se sentó a charlar con Pedro Troglio después de entregarle el Premio Diez como Mejor Técnico de la Liga Nacional.

LE GANÓ EL DUELO A DIEGO Y VARGAS

Durante las votaciones que se dieron para el Premio Diez a Mejor Técnico de la Liga, Pedro Troglio tuvo que superar a sus compatriotas Diego Vázquez (Motagua) y Héctor Vargas (Olimpia).

"Tenemos la suerte de dirigir a los tres equipos más representativos del país y es factible que cada seis meses se vayan renovando la posibilidades de quien lo gane. Ahora me tocó a mí, en otra época le había tocado a Vargas, después le tocó a Diego. Este año hay que ver a quien le toca y hay que ir renovándonos cada año", suelta entre sus frases más picantes de la charla.

Troglio garantiza que guardará el trofeo en un lugar muy importante de su museo personal, el cual tiene instalado en su natal Argentina.

Sin perder la humildad que le caracteriza, asegura que le emociona recibir el premio que otorga Diez. "Siempre capaz vas a tener un jugador o un técnico que diga que no le interesa, pero siempre el halago o el mimo nos hace bien porque es un reconocimiento al trabajo".

Y prosiguió: "Tampoco quiere decir que el que no lo gana no es bueno, sino que es normal que uno tiene que ganarlo. Diego ganó el torneo a mitad de año y salió campeón, pero siempre queda el impacto de lo último y por eso me tocó a mí... Si esto hubiera sido en junio, lo gana Diego".

Se despidió con palabras de agradecimiento a todos los que le han brindado soporte: "Agradecer a los que votaron por mí y a los que no también, al diario, que hemos tenido alguna pelea en el año pero es normal porque somos distintos. El periodismo y lo protagonistas tenemos necesidades distintas, ustedes necesitan meter un título y nosotros que no lo metan ese título, así que es una pelea normal".

Y concluyó diciendo, entre risas, que "lo único que no me gusta es la vida privada, ya después que me desformen un poquito las palabras de algo futbolístico me enojó en el momento, pero después sé que es parte del juego porque estudié periodismo y lo sé. Les agradezco todo y hay que seguir conviviendo".