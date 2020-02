César García recibe su Premio Diez como un bálsamo en medio de la "tormenta"

César García tiene 24 años y es uno de los alumnos adelantadas de la última gran generación de futbolistas que produjo Real España. Las lesiones y, quizás, que no confiaran en sus cualidades le llevaron a jugar en la Liga de Ascenso, donde ha demostrado que le queda pequeña.

Con sus 23 goles en 2019, ocho con Atlético Choloma en el Clausura 2018-2019 y 15 con San Juan de Quimistán en el Apertura 2019-2020, el futbolista se hizo acreedor de forma autoritaria en las votaciones como Jugador Más Valioso de la Liga de Ascenso en los Premios Diez.

"Muchas gracias, es un trofeo que muchos anhelan, soy muy bendecido; gracias a Dios por esta oportunidad, el año maravilloso que tuve y ahora a tratar de conseguir más y aprovechar estos premios que no se dan todos los días", dijo el futbolista que "no se quedó en el ambicioso proyecto de Victoria por culpa de una lesión de rodilla.

César García surgió de Real España, club con el cual debutó en Liga Nacional, y también fue parte del Social Sol, siempre en el máximo circuito.

En cuanto a quién es, él mismo se encarga de contarle a DIEZ: "César García es un joven que inició su carrera en las inferiores del Real España, comencé a los 15 años... Llegué a Infantil, posteriormente pasé a Juvenil y Liga Mayor, de ahi pasó algo inusual, estaba en ese entonces Pepe Treviño, y pasé directamente a primera de Liga Mayor, no pasé por Reservas ni nada; debuté en primera división antes que en Reservas", recuerda con cierta nostalgia.

Ex jugador de Social Sol en Liga SalvaVida, César Vikey cuenta que "de Social Sol regresé a Real España y estaba 'Primitivo' Maradiaga, fue una de las etapas difíciles de mi vida, había un equipazo".

"Ya estaban (Jorge) Claros, Jhow (Benavídez) y (Bryan) Acosta en la posición que estaba yo y el profe me dijo que no podía contar conmigo, fue triste porque tenía muchas metas y anhelos...", cita.

Y prosigue relatando que "de ahí me abrió las puertas Atlético Choloma, fue mi primera experiencia en segunda, metí ocho goles el año pasado... Después el San Juan me miró e hicimos un convenio, con ese equipo fue un torneo que nunca voy a olvidar, meter 15 goles en una sola temporada son bendiciones de Dios".

Y fue justamente lo que le permitió llevarse este galardón que otorga desde hace cuatro años Diario DIEZ. "El anhelo de cada jugador es estar primera división, pero no ha llegado el momento y cuando llegue quiero estar preparado y que no me quede grande la camiseta... Todo a su tiempo, Real España es un equipo al que le tengo mucho cariño y ojalá podamos volver a la Máquina", confiesa con sinceridad.

Eso sí, confiesa que sus sentimientos desde temprana edad eran por otro club: "Desde pequeño soy aficionado de Motagua, me gusta cómo juega y más hoy con Diego Vázquez que tiene una filosofía ganadora".

ORGULLOSO DE SUS ORÍGENES EN TIERRA GARÍFUNA

El futbolista catracho menciona que "desde pequeño la pelota la tenía y mis padres me dieron esa confianza; soy nacido en San Pedro Sula pero criado en San Juan Pueblo, es un lugar que llevo en mi corazón y que nunca olvido", expresa.

Siente tanta afinidad por su gente y no lo esconde ni un segundo: "San Juan Pueblo significa mucho para mí, tal vez no nací ahí pero me crié y tengo muchos familiares y amigos ahí; han sido una parte primordial para mí, por las personas que tengo y me han apoyado de ahí".

"En Primera División es más táctico y uno se conserva más, en Segunda División no te guardás nada, vas a ganar y no importa si es de visita o local... En Primera sí, pues hay que salvar puntos y ser más conservador; en segunda hay mucho roce", analiza como las principales diferencias que, a su juicio, hay entre ambas categorías.

César García contó su viacrucis con la lesión de rodilla que le aqueja y confesó algunas curiosidades que han marcado su joven carrera como futbolista.

SURGIDO EN UNA CAMADA BRILLANTE DE REAL ESPAÑA

García recuerda que hace unos siete años fue parte de la más reciente de las buenas producciones de la Máquina en cuanto a su semillero, una en la que resaltaban seleccionados de Honduras como Luis 'Buba' López, Bryan Acosta y Bryan Róchez.

"De amigos están (Bryan) Róchez, que una persona que salió de la camada de uno y mirá dónde está; Bryan Acosta es otro jugador al que siempre he admirado, es uno de los exponentes que uno más mira... Con el que más hablo es Jhow, con él pasamos en Reservas angustias y alegrías, el nivel de él en Real España siempre lo he admirado. Sé que será un legionario", apunta, recordando a su vez "estaba 'Buba' (López) también" en esa gran generación de jugadores.

Acepta que "aprendí de ellos" y espera algún día seguirles los pasos. Hasta se traza metas y "una de las que tengo es llegar a una Selección Nacional", dice. En cuanto a su futuro indica que "tenemos buenas metas, terminando el torneo tuve una de mis experiencias más difíciles al lesionarme de la rodilla, pero primeramente quiero recuperarme", advierte.

César este torneo había firmado con el Victoria después de su gran 2019, pero una lesión lo obligó a rescindir contrato, hoy está sin trabajo y recibe el Premio Diez con mucha ilusión.

Manifiesta que "una de las metas que tengo es, si no llego a primera, salir al extranjero", pero sabe que primero hay que dejar atrás la lesión que le tiene en el paro. "Este trofeo significa mucho para mí, a los del Diez muy agradecido y con las personas que votaron por mí también".

Se lo dedica a su pequeña Allisson Denisse que está en San Juan y cree que "oportunidades van a venir y espero aprovecharlas. He tenido llamadas de dos o tres equipos de primera, pero la lesión fue inoportuna... No me pongo triste porque son cosas que pasan y después de la tempestad viene lo mejor".