Bayron Méndez: "La gente me tildó de lo peor cuando no ha sido así"

Desde sus inicios en el Platense y paso destacado con el Olimpia, la carrera del futbolista hondureño Bayron Méndez ha tenido flashazos destacados traducido de su calidad técnica a balón parado en los que ha destacado sus equipos, tanto en la Liga de Ascenso (Juticalpa, Parrillas One) como Aurora o Cobán Imperial de Guatemala.

Ahora en el Real Sociedad, equipo del cual considera una de sus últimas paradas en el fútbol hondureño, está teniendo un resurgir marcado por sus actuaciones.

Lo cierto que es que hace dos jornadas fue criticado por su entrenador Carlos Tábora, sin embargo, en el juego ante Olimpia por la sexta jornada, se terminó llevando todos los elogios.

Hoy guarda lugar para dialogar con nosotros sobre sus últimos pasajes como futbolista a sus 31 años y su objetivo con el equipo aceitero.

¿Qué tal tus días por Tocoa?

Es primera vez que conozco, solo había venido del hotel al estadio. Me parece una ciudad linda, me he sentido bien, eso sí, el clima es algo loco, en un rato hay solo y luego cae el aguacero.

¿Qué sensaciones hay un día después que se logra sacar un empate valioso ante Olimpia?

Lo importante es sumar y no quedarse estancado, gracias a Dios que al final se sacó un punto, eso da confianza al grupo.

¿Cuáles era tus expectativas antes de llegar a Real Sociedad?

La verdad que tenía planes de seguir en la segunda división porque no me había llamado nadie. El presidente Ricardo Elencoff me llamó, antes tenía opción con Broncos y Victoria, pero finalmente me quedé aquí.

¿Después de tu paso por el Juticalpa ya había pocas opciones en primera para ti?

Pues no pocas, la verdad que ya no había. En Honduras es complicado, cuando llegas a los 30 años te dicen que ya no sirves, eso facilita al directivo a contratar a jugadores jóvenes que te rinden tres partidos por novatez -sin menospreciar a nadie-.

¿Está desgastado Bayron Méndez?

No, para nada. Ahora es cuando más me divierto y con el paso de los años uno va aprendiendo muchas cosas. De los 28 en adelante es la etapa de un jugador cuando empieza a ver la cancha y a actuar diferente, pero solo en Honduras se mira ese tipo de cosas, creen que el cerebro ya no les funciona.

¿Bajó tu forma de promoverte al salir de Olimpia?

La verdad que no. Cuando yo salí de Olimpia me fui a Platense, hice un gran torneo, pero tuve una lesión complicada. Ahora cuando regresé estaba Carlos Martínez y empezó a tener problemas conmigo, fue algo personal Más adelante me fui a Guatemala (Cobán Imperial) porque el presidente arregló conmigo, pero el entrenador me dijo que no iba a jugar porque él no me había llegado. También estuve en el Parrillas One y en el Juticalpa. Lastimosamente descendimos con ese gran plantel; regresé a Guatemala, pero no la pasé bien, ya quería volver.

Durante mucho tiempo se te cuestionó por indisciplina. ¿Quién es el Méndez de ahora?

La gente siempre habla, al final uno tiene derecho a salir. En su momento se me tildó como el peor cuando no ha sido así, al contrario, en donde he estado he rendido. Me hicieron una mala campaña, no he sido un santo, pero no de la forma en que se me ha tomado. En ningún equipo he tenido problemas de indisciplina.

Bayron Méndez celebrando su anotación ante Olimpia en el Torneo Clausura 2020

Dime algo... Tábora dice que no aguantas los 90 minutos. ¿Cómo te sientes físicamente?

Yo la verdad me siento bien y dentro de la cancha actúas y piensas diferentes. Hay partidos en que son de correr, otros de pensar mucho. Yo puedo jugar, pero es normal que al cansancio esté el relevo.

Hace dos jornadas te criticó el profe por tu rendimiento y ante Olimpia te termina elogiando...

Es normal, lo importante es saber asimilar las cosas. En el fútbol es normal que un día seas villano, pero al final esto es de revancha. Ayer se dio algo bonito que sirvió para cambiar la historia del partido.

¿A dónde visualizas el final de tu carrera?

Espero que sea aquí, he llegado bien a este equipo. Solo quiero que se salve la categoría y hacer un buen torneo en Real Sociedad.

¿Te visualizas retirándote allí?

Sí, aquí se me ha tratado de una forma diferente y con todas las necesidades me han tratado bien. Todo jugador merece ese valor que la mayoría de equipos no dan.

¿Ya podemos hablar de una edad?

Lo haré hasta que el cuerpo o las piernas no me den, espero que por los menos de acá a los 35 años ya esté retirándome.