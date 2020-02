Yankel Rosenthal llega a Honduras tras dos años en prisión en Estados Unidos

El empresario Yankel Rosenthal (51) recuperó su libertad este lunes en Estados Unidos y horas después arribó a San Pedro Sula para reencontrarse con sus seres queridos.

El vuelo aterrizó las 4:00 de la tarde en el aeropuerto Villeda Morales y tras hacer su chequeo en migración, Yankel fue sacado desde un salón diplomático donde lo esperaban familiares y fue llevado en automóviles.

El expresidente de Marathón estuvo preso los últimos 24 meses en la Correccional Federal de Miami (FCI) después que el 6 de octubre de 2015 fuera capturado en el aeropuerto Internacional de Miami.

Yankel, máximo jerarca de Marathón durante 10 años (2005-2015) consiguiendo cuatro títulos de Liga Nacional, dejó burlados a más de una docena de periodistas y hasta aficionados verdolagas que llegaron a la terminal aérea para darle la bienvenida.

La decisión de no sacar a Yankel por donde salen todos los pasajeros fue tomada por la División Aeroportuaria para propia protección del empresario.

Incluso el director deportivo verdolaga Rolando Peña, quien además es amigo del empresario, llegó al aeropuerto para mostrarle su cariño y respaldo tras los difíciles momentos que ha vivido.

"Estoy alegre por su regreso al país, es una persona que goza de todo el respeto y cariño de la afición de Marathón", expresó Peña.

Rosenthal, quien fue ministro bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández, fue acusado en octubre de 2015 junto a Jaime Rosenthal de blanquear capitales en el marco de un polémico caso relacionado con el narcotráfico.

Además su primo, Yani Rosenthal, que fue candidato a la presidencia en dos ocasiones, también fue acusado de formar parte de un entramado de blanqueo de dinero junto a Andrés Acosta García, abogado del conglomerado Grupo Continental, que pertenece a la familia Rosenthal.

Después de un largo proceso de casi dos años donde estuvo en libertad condicional Tras pagar una fianza, Rosenthal en agosto de 2017 se declaró culpable de "intentar realizar transacciones monetarias en bienes derivados de delitos de narcotráfico en 2013'.

La Fiscalía informó en dicha ocasión mediante un comunicado que Rosenthal reconoció ante una corte federal de Manhattan haber prestado servicios financieros a importantes narcotraficantes, entre ellos a un jefe del cartel de los Cachiros.

En enero de 2018 recibió su sentencia de dos años y cinco meses de prisión que cumplió en la Correcional Federal de Miami.

A mi Familia, Amigos y Compatriotas : Desde hace 2 años y medio vengo enfrentando una dura situación que nunca hubiese esperado, se presentaron una serie de cargos en mi contra que fueron sometidos a litigación y después de las debidas aclaraciones ha quedando pendiente un intento de transacción de Bienes Raíces en Doral, Florida, que involucraba fondos de terceros provenientes de operaciones ilegales.

Aunque la transacción no se llevó a cabo, ser parte de esa operación ilícita me ha ocasionado una situación legal que he tenido que asumir con responsabilidad. No es mi intención discutir lo justo o no de la sentencia, pues el mayor castigo lo hemos recibido con las personas que mas quiero, mis padres, hijos, hermanos, familia y amigos que toda una vida han depositado su confianza en mí.

Periodistas quedaron esperando la salida del empresario Yankel Rosenthal, sin embargo fue sacado por un portón donde nadie tuvo acceso.

La perdida económica de mi familia y mía -aunque desproporcionada- queda en segundo plano. Quiero agradecer a tanta gente familia, amigos, compatriotas y gente que no he tenido el gusto de conocer por sus gestos de solidaridad, bendiciones y plegarias por mi bienestar!

Ya la incertidumbre queda atrás y la sentencia impuesta por el Sr Juez queda Firme. Será de 29 meses los que dedicaré a convertirme en una mejor persona para el bienestar de mi comunidad! Dios, mi familia y la gente que confía en mí estará siempre en mi corazón".