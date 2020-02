Juan Ramón Mejía: "Este reconocimiento no es para mí, sino para Real de Minas"

Juan Ramón Mejía demostró su olfato goleador la temporada pasada, donde logró anotar 17 tantos que le sirvieron para consolidarse como artillero del torneo Clausura. Por esa gran campaña, la afición y Diario DIEZ lo condecoró como el mejor jugador de la Liga Nacional.

El goleador del Real de Minas se muestra feliz por la distinción que se le hace. "Agradecido con Dios y con toda esa gente que votó por mí, vio mi trabajo y que me valoró, pero sobre todo, agradecido con este grupo que me ayudó para hacer un gran trabajo el torneo anterior. Este reconocimiento no es para Juan Ramón Mejía, sino para Real de Minas".

Sin querer llevarse lo méritos él solo, Juan Ramón Mejía considera que sin sus compañeros de club, el no lo estaría recibiendo. "Es un privilegio haber sido elegido como el mejor jugador del torneo anterior por este gran torneo que hizo Real de Minas. Ellos facilitaron que Juan Ramón se viera bien. Agradecido con Dios y este premio va dedicado para esa gente que nos ha apoyado en los momentos difíciles".

Juan Ramón Mejía y sus goles contribuyeron para que el Real de Minas se salvara del descenso y es por eso que el premio recibido lo comparte con sus compañeros, donde pidió posar con ellos al momento de recibir el mismo.

Mejía compartió el trofeo junto a sus compañeros.

"Esto vale el doble, porque estar en el equipo que estuvimos, superar todos los problemas que logramos. Este premio es para el Real de Minas, ese equipo que nadie daba nada por ellos y hoy estamos siendo galardonados gracias a ese buen trabajo de el equipo".

Mejía ha recibido otro tipos de premios, pero este tiene un significado especial. "Para mí este premio es el más importante por como se dio. Creo que se cumplió ese sueño de quedar máximo goleador de ese torneo no fue fácil y esto nos compromete a seguir trabajando y buscar esos goles".

Juan Ramón Mejía su premio por parte del periodista Carlos Castellanos.

Quedar máximo anotador de la Liga Nacional no es tarea fácil y Mejía lo logró. "Fue primera vez que lograba un torneo de goleo y que bueno que fue de esa forma, con este equipo y que sirvió para mucho".

Al final de recibir el premio, el goleador del Real de Minas ratificó su compromiso con el equipo y la gente que lo apoyó. "Me inspira y me compromete a seguir trabajando para estar en ese alto nivel. Estoy agradecido con la gente de DIEZ, primero por haberme puesto entre los elegidos y gracias a esa gente que votó por mí, la confianza que me han dado. Gracias a los compañeros del Real de Minas que facilitaron las cosas para verme bien".