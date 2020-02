Omar Romero a directivos del Vida: “Me siento con cara de tonto. Les gustaba pedirme dinero y yo no soy Bill Gates”

Tatuado de un semblante pesaroso de impotencia y malestar, el empresario salvadoreño, Omar Romero quien habían ejecutado la opción de la compra del 95% de las acciones del Vida, decidió revelar en 10 preguntas claves, el porqué de su renuncia para continuar con el proyecto del club ceibeño.

Entre las confesiones de Romero, pone en manifiesto las falencias que dice haber encontrado dentro de la institución ceibeña, el dinero invertido, personas de mala fe en las que confió y además enfatizó en la polémica de Javier Portillo del porqué no juega en el equipo que es dirigido por el DT uruguayo Fernando Araújo.

¿Perdió su tiempo y dinero al confiar en los directivos para ejecutar la compra?

En este tipo de negocios siempre hay un riesgo que conlleva perder tiempo y dinero, la verdad creíamos en este proyecto desde un inicio, le hemos tenido fe, hemos tomado cariño con mi esposa Karen y todo mi equipo de trabajo, y pues creo que ha sido una muy buena experiencia también, aunque te mentiría si te digo que no me siento con cara de tonto dado que si les ha gustado pedirme dinero cada vez que se necesita, pero no me dejaron llevar las riendas totalmente condicionado por un plan de pagos que había que cumplir y que aún se vence el 1 de marzo.

Más allá de lo que se lee en el comunicado. ¿Por qué se retira Omar Romero?

Por mi paz mental, la de mi familia y mi equipo de trabajo, realmente esto se había salido de control, todos los días nos levantábamos pensando ahora con qué ataque nos van a salir usando las mismas redes sociales del equipo para desprestigiarme, usando medios locales para atacarnos entonces realmente la relación profesional y ética entre el equipo que dirige el Vida y mi equipo de trabajo y yo personalmente, ya no tenía arreglo y era cada día más desgastante. No nos han dejado trabajar como hemos querido, no nos dejaron ordenar el equipo internamente y estos son los resultados y por eso nos retiramos.

¿Hay un acuerdo de reembolso del dinero que invirtió? ¿Quién pagará esa plata?

Sí, hay un acuerdo en la llamada que tuve ayer en la cual le comuniqué a Roberto quedamos claros que se me tiene que reembolsar el capital que se inyectó al equipo, quién lo va pagar, pues ahora que ellos volvieron a tener el control deberán de explicarlo quién me va pagar ese dinero y en cuánto tiempo, de igual manera yo estableceré una demanda en Honduras y Estados Unidos para obtener mi dinero de vuelta.

¿Cuánto le tocará pagar por retirarse del acuerdo?

Eso mis abogados y los abogados de Roberto van a determinar según la cláusula del contrato que apenas recién nos llegó en los primeros días de enero.

Vida actualmente marcha en la tercera posición con 10 puntos en el Torneo Clausura 2020

¿Tuvo problemas para hacer envío de pagos? ¿Si marzo era la fecha estipulada por qué considera que hubo campaña en su contra?

Se toma la decisión de llegar al primero de marzo porque como todos saben, a mí no me regalan nada, yo no soy Bill Gates, soy un empresario normal trabajador, con mis negocios acá en Estados Unidos y de los cuales yo manejo junto a mi esposa la administración de manera inteligente para no ponerlos en riesgo. A los que ya existían antes de comprar al Vida, la campaña en contra mía se da luego de pedir hacer ciertos cambios dentro de los dirigentes que están actualmente y que no estaban haciendo bien su trabajo y que conste no se les dijo -se van, se les pidió trabajar en equipo- y cuando dábamos ordenes no las cumplían, pero para pedirme dinero y decir que yo no pagaba eran los primeros.

¿Por qué considera que los directivos en quien confió no acataban sus instrucciones?

Porque se pedían informes que nunca llegaron, se pedía mejorar el control de egresos y nunca se hizo, se pidió mejorar las alianzas con diferentes sectores y tampoco lo dejaron hacer, ni quisieron hacer ellos, ellos se creen los dueños del equipo y contra eso no voy a seguir remando.

¿Pondría la mirada en otro equipo hondureño o país?

Claro totalmente, estos son negocios y estamos abiertos a buscar en donde invertir lo que teníamos presupuestado invertir en La Ceiba.

Se habló de incumplimiento en pago de cheques ¿Es cierto?

Hubo un mal entendido con unos cheques que efectivamente se entregaron a un abogado de La Ceiba que nunca se hizo de mala fe, lastimosamente todo lo han querido usar en mi contra cuando no les mandaba dinero, media vez yo mandaba todo marchaba de mil amores, si yo no mandaba ya había problemas y el malo era yo.

Para aclarar: ¿Miedo de Omar al abrir los ojos y encontrarse con la realidad o siente que la gente del Vida le robó?

No puedo decir que me han robado sería irresponsable de parte mía decir eso, sí creo que me tardé en abrir los ojos de la realidad de cómo estaba la institución y que las personas que estaban dentro siempre han trabajado para favorecer cualquier otro interés menos el de Omar Romero y me atrevería a decir que incluso del mismo Vida.

¿Por qué considera que su imagen quedará limpia en Honduras?

No he matado a nadie, no he estafado a nadie, no he hecho nada fuera de lo legal, ahí están los contratos, ahí están las cláusulas que hay que pagar para quedar libre del trato hecho en un inicio con Roberto, yo de igual manera he solicitado que se me reembolse mi dinero y creo que los ataques infundados en mi contra y lo que puedan decir me tiene sin cuidado porque todo se ha hecho de buena fe y de manera legal. Reconozco que pequé en confiar en la gente que Roberto Dip tiene al frente del equipo, no escuché personas que me advirtieron sobre este accionar de ellos.

Javier Portillo antes de entrar en dicha negociación fue el primero en advertirme, misma persona que fue separado del primer equipo y es visto como problemático, mientras lo único que hizo fue defender al vida y sacar a la luz muchas anormalidades y lastimosamente hoy toca decir adiós a este bello proyecto por el cual hemos dado mucho de nosotros en tiempo y dinero porque el Vida tiene potencial para poder hacer grandes cosas pero unos cuantos quieren seguir ahí dañando a cualquiera que pueda llegar en vez de mí. Lo que se tenga que pagar en Honduras en cuanto a penalidades o cosas legales se van a pagar porque no es mi estilo dejar una mala imagen por donde camino.