Roberto Dip sobre retirada de Omar Romero de comprar el Vida: "Para mí no es sorpresa"

El presidente legítimo del Vida, Roberto Dip respondió a la retirada del empresario salvadoreño Omar Romero sobre la compra del 95% de las acciones del equipo de la primera división de fútbol de Honduras.

En palabras del mismo "para mí no es una sorpresa, quizá sí para el público" entendiendo que "nosotros por meses hemos guardado ciertos incidentes y pensamos que esto no iba a poder darse".

Según explicó Dip, todo el "problema fue la parte de incumplimiento en la parte financiera, eso es todo. Viendo algunas reacciones de él, siento que le ha buscado justificaciones secundarias que no dan importancia" y que más allá de las "excusas el tema sigue siendo que no cumplió con los pagos acordados que estaban plasmados en un contrato, es un asunto legal que viene incumpliendo desde hace unos meses, pero antes de eso hubo otras prórroga que no se hicieron públicas porque lo respetamos, pero ahora ya lo son. Esto terminó porque no hubo cumplimiento".