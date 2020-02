Cronología: 13 puntos claves para entender la ruptura entre Omar Romero y el Vida

“Como una ilusión óptica”, así calificó el presidente legítimo del Vida, Roberto Dip los puntos de negociación y esperanza de un nuevo proyecto para el conjunto cocotero traducido de la venta de acciones del 95% con el empresario salvadoreño Omar Romero.

Sin embargo, en el punto de quebranto el pasado 10 de febrero, Romero decidió hacerse a un lado para no continuar con la compra del equipo, una decisión que ha generado controversia sobre quién tiene la razón.

Repasamos los 13 puntos clave que llevaron a Omar Romero a romper su relación con el Vida:

1. Principio de acuerdo

El 28 de junio de 2019 se firmó un documento de términos de referencia para compra con los señores Omar Romero y Karen Guevara (esposa de Omar). En este papel se plasmó los lineamientos de la sociedad mercantil del Club. Dentro de ello ambos partidos se comprometieron cumplir con sus obligaciones adquiridas en un plazo de 90 días para convertirse oficialmente en socios mayoritarios de la sociedad, además de asumir los gastos operativos.



2. Garantía no depositada

Entre el acuerdo se estableció que el empresario salvadoreño Omar Romero debía pagar una garantía por el valor de 200 mil dólares, sin embargo, este dinero no fue depositado a la fecha.



3. Cheque en blanco

El mismo 28 de junio se estableció un pago inicial de 280 mil dólares, el cual no se hizo. Al final existió un diálogo entre Romero y directivos del Vida en Honduras logrando otro acuerdo para establecer nuevas formas de pagos.



4. Asesoría de Omar Romero

El empresario salvadoreño asegura que no recibió un asesoramiento con claridad de alguien de confianza en La Ceiba para dirigir y efectuar la transición.

5. Atrasos en pagos, deudas y altos costos de la escritura

Tras sus primeros meses al frente del club, Omar Romero encuentra falencias dentro de la institución. Respondió a los primeros tres meses con los pagos puntuales, pero después no logró cumplir a cabalidad con las exigencias de pagos en gastos de operación y deudas antiguas. Además, se vio sorprendido por los altos costos de cambio de escritura los cuales rondaban por los 9 mil dólares (unos 218,442 mil lempiras).



6. Resistencia a nuevo plan de trabajo

Según Omar Romero, la directiva establecida en La Ceiba no dio apertura al nuevo plan de trabajo que iniciaría a partir del 1 de marzo del 2020. Con la falta de control envió a un hombre de confianza para trabajar de la mano con el equipo.



7. Inyección de capital

Omar Romero hizo una inversión de al menos 125 mil dólares de los cuales buscará a través de sus abogados el reembolso de los meses en que le aportó al equipo.



8. Falta de ingresos del Vida y Omar Romero

El empresario y su equipo de trabajo estiman que no recibieron reportes de ingresos del club por concepto de patrocinadores y contratos de jugadores.

Vida actualmente marcha en la tercera posición con 10 puntos en el Torneo Clausura 2020

9. Aumento del valor de planilla

Finalizando el torneo Clausura 2019, la planilla del Vida tenía un costo menor a los 500 mil lempiras, sin embargo, con la llegada de la inversión por parte de Omar Romero y nuevos fichajes, se elevó a un 143%, es decir alcanzó los 1.3 millones de lempiras mensuales.



-Roberto Dip revela que no conoció de ciertos detalles en que Omar Romero hacía depósitos (le pagaba directamente) a jugadores mexicanos (Jesús Dautt, Jesús Ramírez, Huber López) y otro futbolista hondureño del primer equipo. Ante ello solicita las pruebas correspondientes para cerrar informes.

10. Punto de quiebre

El DT Fernando Araújo se quejó públicamente el 6 de febrero de 2020 que no ha recibido pagos en dos meses, además del bono económico que le prometieron por la clasificación a la pentagonal del Torneo Apertura 2019. Omar Romero, nuevamente llega a un acuerdo de pago mientras la directiva del Vida buscó solución en apoyo con socios residentes en Estados Unidos para abonar parte de ella.

11. Prórroga de pagos para el 1 de marzo

Debido a la falta de incumplimiento desde junio del 2019 y el acuerdo de prolongación, se estimó el pago definitivo a petición de Omar Romero. En fecha 30 de enero del 2020, tanto Omar Romero como Karen Guevara (su esposa) solicitaron una nueva ampliación para el 1 de marzo, mismo que la directiva cocotera aceptó.



12. Pleito por camisetas

Se genera alta tensión entre el Vida hacia la empresa Ardesa, su proveedor de uniformes de origen mexicana. La firma azteca ha estado reclamando pagos por fletes y venta de la indumentaria en La Ceiba. El club por su parte cuestiona atrasos con pedidos específicos para la plantilla.



13. Ruptura final

Mediante un comunicado oficial, el empresario salvadoreño Omar Romero informó que determinó retirarse de la operación de compra del club para que quede en manos nuevamente de Roberto Dip y otros directivos establecidos en La Ceiba.