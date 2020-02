Kevin Hernández ratifica que habló con Héctor Castellón y que no jugará ante el Olimpia

El golpe anímico de recibir cinco goles en el pasado partido ante el Motagua siguen pasando factura en el portero del Honduras Progreso, Kevin Hernández, quien es claro que no será de la partida ante el Olimpia.

Castellón a Kevin Hernández: "Si lo pongo a jugar, tiene que rumbar riata, aquí no hay paja"

"Uno se desmotiva cuando le anotan cinco goles en un partido, ya que nosotros teníamos buenas intenciones de sacar un buen resultado positivo, pero fue todo lo contrario y hay que enmendar esos errores. El que más sufre dentro de la cancha es el portero porque es el que está solo y lo golean, el más juzgado en todo momento".

A pesar que todo jugador espera este tipo de partidos, Hernández prefirió dar un paso al costado y no jugar este duelo. "Es un partido lindo que todo jugador lo quiere disputar, pero ya hablé con el profe (Héctor Castellón) y él está claro. Va jugando el compañero Jordy, a mí solo me toca apoyarlo y esperar nuevamente mi oportunidad para dejar este equipo en primera división".

Kevin Hernández reveló como fue su plática con el técnico Héctor Castellón. "Hablé con él y me dijo que por qué había dado ese tipo de entrevista y le dije que me sentía muy golpeado. Él me comprendió porque es normal, ya que nunca en mi carrera me había metido cinco goles y me sentí muy mal".

Pese que Castellón reveló que Hernández no le había dicho nada, este lo desmintió.

"Ayer hablé con él y le dije. Él tendrá su opinión, yo hablé y me dijo que le daría la oportunidad al compañero, solo queda respaldarlo".

Además aseguró que. "Uno como jugador lo que mas quiere es jugar y peor jugar en el Nacional contra un equipo grande como Olimpia, pero ya está claro que va jugando Jordy y a mí me va tocar jugar contra la Real Sociedad, ya que es una final en la permanencia en la Primera División".

Kevin Hernández considera que su posición es de las más sufridas dentro de la cancha. "El portero lo que menos quiere es que lo estén goleando a cada rato, uno trabaja para mantener el cero atrás. En lo personal me sentí muy avergonzado porque no me habían anotado cinco goles", cerró.