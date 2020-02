Oficial: Definidas las ternas arbitrales para la jornada 7 del Torneo Clausura 2020

Este miércoles 12 de febrero se abre el telón de la jornada 7 del Torneo Clausura 2020 con los cinco encuentros como protagonistas en los diferentes escenarios de la Liga Nacional de Honduras.

Ante ello ya han sido definidas las cuartetas arbitrales que los referís asignados que serán los encargados de impartir justicia.

Te puede interesar: Así se jugará la jornada 7 del Torneo Clausura 2020

El primer partido será en Tocoa, Real Sociedad recibiendo a Marathón. Este juego será dirigido por Marlon Díaz como árbitro principal. Más tarde le sigue Olimpia recibiendo a Honduras Progreso en Tegucigalpa con Orlando Hernández y Real España vs Real de Minas con Jonfy Vallecillo.



Cada temporada los árbitros reciben críticas en los diferentes juegos que dirigen.

Además el Upnfm vs Motagua será dirigido por Raúl Castro; finalmente el Platense vs Vida ha sido asignado a Said Martínez.

Asignación de los árbitros:

Real Sociedad vs Marathón

Árbitro: Marlon Díaz

Árbitro asistente: Rolando Vega

Árbitro asistente 2: Ebler Martínez

Cuatro árbitro: Darwin Cedillo

Olmpia vs Honduras Progreso

Árbitro: Orlando Hernández

Árbitro asistente: Edwin García

Árbitro asistente 2: Alberto Meza

Cuarto árbitro: Nelson Salgado

Ver: Los 14 ganadores de los Premios DIEZ con Jonathan Rubio como protagonista

Real España vs Real de Minas

Árbitro: Jonfy Vallecillo

Árbitro asistente 1: Melvin Cruz

Árbitro asistente 2: Leonidas Hernández

Cuarto árbitro: David Cruz

Upnfm vs Motagua

Árbitro: Raúl Castro

Árbitro asistente 1: Christian Ramírez

Árbitro asistente 2: Erick Coello

Cuarto árbitro: Carlos Cruz

Platense vs Vida

Árbitro: Said Martínez

Árbitro asistente 1: Walter López

Árbitro asistente 2: Omar Leiva

Cuarto árbitro Luis Mejía