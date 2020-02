Ramiro Martínez: "Buscamos esa regularidad que nos transporte a cosas importantes"

El DT de Real España, Ramiro Martínez, compareció este martes en conferencia de prensa en donde brindó declaraciones en la previa del encuentro ante Real de Minas por la jornada 7 del Torneo Clausura 2020.

Antes de adentrarse en ello, Martínez enfatizó en el duelo perdido ante Marathón en la última jornada.

"Perder un clásico no es grato, el resultado sobre todas las cosas y que se amontonen al final es lo que más duele, pero tampoco es inusual perder en el fútbol una vez cuando los mejores en el fútbol lo han hecho. Lo importante es cerrar ese capítulo, habrá que esperar la revancha que es una de las cosas más lindas del fútbol", comenzó diciendo.

El futbolista de Real España Devron García en uno sus encuentros en el Clausura 2020

Y agregó: Siempre cada partido que se viene es una nueva oportunidad, todo lo pasado bueno o malo es historia y lo más importante es lo que viene ahora. Siempre hacemos análisis de los rivales, se hace el mismo trabajo de siempre y el resultado de Marathón es un resultado de partido, no me gustó, pero se da vuelta a la página y se sigue adelante como siempre".

Ante ello guardó para referirse al Real de Minas a quien ve como "es un equipo como cualquier otro, tiene siete puntos, no tiene más que nosotros. Hay un régimen de paridad absoluta en todos los equipos".

ROTACIONES

Finalmente, detalló que para este encuentro tendrán las novedades en la primera plantilla de jugadores como Matías Soto y Allans Vargas traducido de largas jornadas de partidos.

"Nosotros vinimos arrastrando una serie de partidos sin la recuperación debida desde que empezamos incluyendo las finales, con el desgaste sicológico y presión. No ha sido fácil, pero los muchachos han hecho todo el esfuerzo. Estamos esperando recuperar tiempo perdido y estar bien en condiciones físicas", añadió.

CRÍTICAS

Ramiro Martínez admitió que la actualidad del equipo sucedido de sus últimos resultados "no es el mejor de los escenarios desde el punto de vista que uno pretende, uno pretende ganar siempre; evidentemente cuando enfrentas a alguien pretenden ganar. Desde mi diagnóstico lo adelanté, que iba a ser un campeonato parejo, el último le iba a ganar al primero y le quitará puntos a quien venga adelante. Estamos buscando esa regularidad que nos transporte a cosas importantes. Ojalá lo podamos conseguir".

Y sobre los críticos dijo que "yo me abrazo a los satisfechos porque son los que apoyan incondicionalmente. Quienes miran vaso medio vacío son personas que tienen frustraciones a nivel de sus propias vidas, son personas que no se dedican a construir o a ver las cosas que estén bien hechas. Acá nadie habla de que tienen que estar satisfecho, sino de positivismo. Los jugadores están dando lo mejor de ello y no siempre nos salen bien las cosas en todo".